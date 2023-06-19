Белгородские бизнесмены тратят на неформальные платежи от 5% до 34% своего дохода

Эксперты сделали вывод, что средний размер взятки в сфере деловой коррупции не меняется на протяжении последних трёх лет, хотя на «доковидном» этапе он был существенно выше, что может свидетельствовать о некоторой стагнации предпринимательской активности в Белгородской области.