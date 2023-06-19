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Белгородские бизнесмены тратят на неформальные платежи от 5% до 34% своего дохода

19 июня 2023, 15:13
Фото: 1MI
Средний размер взятки в сфере деловой коррупции не меняется на протяжении последних трёх лет. Большинство бизнесменов Белгородской области тратят на неформальные платежи от 5% до 34% своего дохода. Об этом сообщили эксперты консалтингового агентства социального мониторинга и массовых коммуникаций.
Сюжет
Взятка

После проведения исследования, оценивая вероятную долю дохода, которую предприниматели расходуют на неформальные платежи, стало известно, что в 2022 году значения расположились в диапазоне от 5% до 34%. При этом наибольшее количество респондентов выбрало вариант в 5%.

Эксперты сделали вывод, что средний размер взятки в сфере деловой коррупции не меняется на протяжении последних трёх лет, хотя на «доковидном» этапе он был существенно выше, что может свидетельствовать о некоторой стагнации предпринимательской активности в Белгородской области.

В то же время общее удорожание жизни сказывается и на увеличении объёма неформальных платежей, отмечаемых в ответах бизнесменов.

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#Кристина Семенчук#Взятка#Коррупция#Платежи#Доход#Предприниматели#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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