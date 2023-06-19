Белгородские бизнесмены тратят на неформальные платежи от 5% до 34% своего дохода

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
После проведения исследования, оценивая вероятную долю дохода, которую предприниматели расходуют на неформальные платежи, стало известно, что в 2022 году значения расположились в диапазоне от 5% до 34%. При этом наибольшее количество респондентов выбрало вариант в 5%.
Эксперты сделали вывод, что средний размер взятки в сфере деловой коррупции не меняется на протяжении последних трёх лет, хотя на «доковидном» этапе он был существенно выше, что может свидетельствовать о некоторой стагнации предпринимательской активности в Белгородской области.
В то же время общее удорожание жизни сказывается и на увеличении объёма неформальных платежей, отмечаемых в ответах бизнесменов.