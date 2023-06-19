Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге благополучных регионов России

За чертой бедности живёт больше 6% белгородцев

Исследование подготовили эксперты РИА «Новости» по данным Росстата за 2022 год. В представленной инфографике Белгородская область соседствует с республикой Татарстан (11-е место) и со Свердловской областью (13-е место).