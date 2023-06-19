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Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге благополучных регионов России

19 июня 2023, 07:16
Фото: 1MI

За чертой бедности живёт больше 6% белгородцев

Исследование подготовили эксперты РИА «Новости» по данным Росстата за 2022 год. В представленной инфографике Белгородская область соседствует с республикой Татарстан (11-е место) и со Свердловской областью (13-е место).

Согласно данным опубликованного рейтинга, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров в Белгородской области составляет 1,91. Доля населения, находящегося за чертой бедностью в прошлом году — 6,1%. А изменение доли населения за чертой бедности составило -0,9.

Фото: РИА «Новости»

Для исследования использовались данные за 2022 год. Согласно методике подсчёта, население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.

Ранее сообщалось, что Белгородская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов малого и среднего бизнеса по ЦФО за 2022 год.

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#Таисия Некрасова#Риа рейтинг#Рейтинг регионов#Благополучие#Материальное благополучие#Экономика#Белгородская область#Белгород
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