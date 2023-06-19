Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге благополучных регионов России

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Согласно данным опубликованного рейтинга, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров в Белгородской области составляет 1,91. Доля населения, находящегося за чертой бедностью в прошлом году — 6,1%. А изменение доли населения за чертой бедности составило -0,9.
Для исследования использовались данные за 2022 год. Согласно методике подсчёта, население за чертой бедности имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности.
Ранее сообщалось, что Белгородская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов малого и среднего бизнеса по ЦФО за 2022 год.