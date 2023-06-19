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Белгородэнерго увеличило мощность капитально отремонтированного детсада в Белгороде

19 июня 2023, 09:50
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме свыше 90 кВт детский сад № 41, полный капитальный ремонт которого завершается в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 180 кВт.

Здание площадью 1300 квадратных метров рассчитано на 167 человек. Капремонт предполагает полную модернизацию фасада, внутренних помещений и инженерных сетей, обустройство нового плескательного бассейна и экологической тропы, общее благоустройство территории. Основными объектами потребления станут системы освещения, вентиляции, кондиционирования, оборудование кухни и прачечной.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили две кабельные линии протяженностью порядка 0,3 км, а также модернизировали оборудование трансформаторных подстанций, изменив категорию надежности электроснабжения и обеспечив детский сад основным и резервным источниками электропитания.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»

«Перспективному развитию социальной инфраструктуры Белгородэнерго уделяет особое внимание. Чтобы выдержать современные стандарты в строительстве и комплектации такого объекта энергоемким оборудованием и технологическими системами, необходимо обеспечить его дополнительной мощностью. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы дети занимались в современных благоустроенных помещениях», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгород
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