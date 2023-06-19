Белгородэнерго увеличило мощность капитально отремонтированного детсада в Белгороде

«Перспективному развитию социальной инфраструктуры Белгородэнерго уделяет особое внимание. Чтобы выдержать современные стандарты в строительстве и комплектации такого объекта энергоемким оборудованием и технологическими системами, необходимо обеспечить его дополнительной мощностью. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы дети занимались в современных благоустроенных помещениях», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.