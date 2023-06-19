Банк списал половину от положенной жительнице Шебекинского горокруга выплаты

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Наталья проживает в Шебекинском горокруге. Как и все местные, она должна была получить положенную ей выплату — 50 тыс. рублей. И Наталье её даже перечислили, но воспользоваться деньгами женщина не смогла — половину средств списал банк.
По закону выплаты в 10 и 50 тыс. рублей обладают иммунитетом, и обслуживающие счета должника банковские организации обязаны обеспечивать соблюдение этого требования. В случае списания необходимо обратиться в банк, как это Наталья и сделала. Но её направили к приставам — якобы это было сделано на основании их постановления.
К кому конкретно обращаться — женщина не знает, так как всё Шебекино и округ, по её словам, разъехались. Наталья рассматривает возможность направить письмо на имя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.
Отметим, что, согласно открытым данным, у Натальи имеется задолженность по кредитам. Пристав-исполнитель по её делам — Ушакова В. А.
Бел.Ру направит запрос в УФССП по Белгородской области, чтобы выяснить, часто ли такое происходит, поступали ли в управление жалобы по этой теме и куда обращаться тем, чьи выплаты также «пострадали» от списания средств.