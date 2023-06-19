Банк списал половину от положенной жительнице Шебекинского горокруга выплаты

По закону выплаты в 10 и 50 тыс. рублей обладают иммунитетом, и обслуживающие счета должника банковские организации обязаны обеспечивать соблюдение этого требования. В случае списания необходимо обратиться в банк, как это Наталья и сделала. Но её направили к приставам — якобы это было сделано на основании их постановления.