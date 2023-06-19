Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Изображение материала

Банк списал половину от положенной жительнице Шебекинского горокруга выплаты

19 июня 2023, 11:05
Фото: 1MI
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница Шебекинского горокруга Наталья Феоктистова. Женщина сообщает, что из положенных ей 50 тыс. рублей половину списал банк — за долги. Такого быть не должно, но куда обращаться за помощью — женщина не знает.

Наталья проживает в Шебекинском горокруге. Как и все местные, она должна была получить положенную ей выплату — 50 тыс. рублей. И Наталье её даже перечислили, но воспользоваться деньгами женщина не смогла — половину средств списал банк.

По закону выплаты в 10 и 50 тыс. рублей обладают иммунитетом, и обслуживающие счета должника банковские организации обязаны обеспечивать соблюдение этого требования. В случае списания необходимо обратиться в банк, как это Наталья и сделала. Но её направили к приставам — якобы это было сделано на основании их постановления.

К кому конкретно обращаться — женщина не знает, так как всё Шебекино и округ, по её словам, разъехались. Наталья рассматривает возможность направить письмо на имя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

Отметим, что, согласно открытым данным, у Натальи имеется задолженность по кредитам. Пристав-исполнитель по её делам — Ушакова В. А.

Бел.Ру направит запрос в УФССП по Белгородской области, чтобы выяснить, часто ли такое происходит, поступали ли в управление жалобы по этой теме и куда обращаться тем, чьи выплаты также «пострадали» от списания средств.

Выплаты жителям белгородского приграничья не смогут арестовать за долги
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядка 5,5 тыс. белгородских детей отдохнут за лето в оздоровительных лагерях РоссииВ Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничьяПрямое попадание в ФАП, обстрел больницы: в каком состоянии шебекинские медобъекты
#Артем Черненко#Приставы#Долги#Выплаты#Шебекинцы#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Посмотрите на этих собак: они оставались без хозяев в Шебекино во время обстрелов
Сегодня, 12:39
Москалькова предложила создать соцпакет помощи пострадавшим от обстрелов белгородцам
Сегодня, 11:45
120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки
Сегодня, 10:10
«Первое ощущение — надо бежать в подвал»: очевидцы рассказали об обстреле Валуек
Сегодня, 12:13
Гладков рассказал, в каком формате начнётся новый учебный год в Белгородской области
Сегодня, 06:32
Сельхозпредприятие пострадало при новом обстреле Валуйского горокруга
Сегодня, 14:29