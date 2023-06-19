Андрей Воробьев: Московская область заключила на ПМЭФ-2023 36 соглашений

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали договор, предусматривающий вложение компанией из КНР примерно миллиарда рублей в строительство завода по производству субстанции гепарина натрия. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», предприятие построят в Воскресенске.
На территории госпиталя «Лапино» создадут инновационный онкоцентр, в котором будут диагностировать и лечить рак с помощью онкотераностики. Медучреждение достроят к концу 2025 года, а стоимость проекта составит 5 млрд рублей.
Подмосковные аграрии смогут брать производственную технику в лизинг на выгодных условиях, прописанных в договоре с «Росагролизингом». На данный момент через эту компанию приобретается каждый четвертый комбайн и каждый третий трактор.
«ИмпортЛогистик» вложит 5,7 млрд рублей в организацию предприятия по переработке и хранению сельхозпродукции. Благодаря этому проекту в Подмосковье появится 700 новых рабочих мест.
Кондитерскую фабрику запустят в Лыткарине Московской области белорусские предприниматели. Также партнеры по Союзному государству собираются организовать в регионе производство продуктов питания и транспортно-логистический комплекс.
Договор с промышленным центром обработки металлов «Электроугли» предусматривает строительство завода по выпуску листов с полированной, шлифованной поверхностью. В Ступине возведут завод, который будет выпускать газобетонные блоки.
«Трансмашхолдинг» инвестирует 26 млрд рублей в Коломенский двигателестроительный кластер. Кроме того, 1,3 млрд холдинг вложит в обновление Коломенского колледжа, который будет готовить специалистов для предприятия.
Андрей Воробьёв назвал Петербургский международный экономический форум одним из ключевых событий года в сфере экономики. Он отметил, что регион тщательно готовится к каждому мероприятию. Губернатор подчеркнул, что подписанные на форумах прошлых лет договоры уже приносят пользу в виде наполнения регионального бюджета и новых рабочих мест.