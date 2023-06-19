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Андрей Воробьев: Московская область заключила на ПМЭФ-2023 36 соглашений

19 июня 2023, 14:53
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Петербургский международный экономический форум 2023 года, по словам главы Подмосковья Андрея Воробьева, оказался очень плодотворным для региона. Подписано 36 соглашений, благодаря которым будет создано 18 500 новых рабочих мест.

Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали договор, предусматривающий вложение компанией из КНР примерно миллиарда рублей в строительство завода по производству субстанции гепарина натрия. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», предприятие построят в Воскресенске.

На территории госпиталя «Лапино» создадут инновационный онкоцентр, в котором будут диагностировать и лечить рак с помощью онкотераностики. Медучреждение достроят к концу 2025 года, а стоимость проекта составит 5 млрд рублей.

Подмосковные аграрии смогут брать производственную технику в лизинг на выгодных условиях, прописанных в договоре с «Росагролизингом». На данный момент через эту компанию приобретается каждый четвертый комбайн и каждый третий трактор.

«ИмпортЛогистик» вложит 5,7 млрд рублей в организацию предприятия по переработке и хранению сельхозпродукции. Благодаря этому проекту в Подмосковье появится 700 новых рабочих мест.

Кондитерскую фабрику запустят в Лыткарине Московской области белорусские предприниматели. Также партнеры по Союзному государству собираются организовать в регионе производство продуктов питания и транспортно-логистический комплекс.

Договор с промышленным центром обработки металлов «Электроугли» предусматривает строительство завода по выпуску листов с полированной, шлифованной поверхностью. В Ступине возведут завод, который будет выпускать газобетонные блоки.

«Трансмашхолдинг» инвестирует 26 млрд рублей в Коломенский двигателестроительный кластер. Кроме того, 1,3 млрд холдинг вложит в обновление Коломенского колледжа, который будет готовить специалистов для предприятия.

Андрей Воробьёв назвал Петербургский международный экономический форум одним из ключевых событий года в сфере экономики. Он отметил, что регион тщательно готовится к каждому мероприятию. Губернатор подчеркнул, что подписанные на форумах прошлых лет договоры уже приносят пользу в виде наполнения регионального бюджета и новых рабочих мест.

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