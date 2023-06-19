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120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки

19 июня 2023, 10:10
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков попросил создать реестр людей, которые не могут получить выплаты.
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Выплаты

Как минимум 120 жителей приграничья не могут получить выплаты из-за прописки в других районах.

Мы этот вопрос отрабатываем. К нам обращаются либо непосредственно в министерство, либо на почту или в органы соцзащиты — забираем оттуда заявления. На сегодня введено 120 обращений. Работа только началась. Речь идёт о людях, которые не имеют постоянной прописки в пострадавших районах или были прописаны на территории других муниципальных образований.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда области

Напомним, что жители приграничья с другой пропиской могут написать заявление на получение выплаты, обратиться в администрацию округа, правительство, органы соцзащиты. Заявления от шебекинцев тщательно рассмотрят: изучат, к какой больнице прикреплены жители или в какой детсад ходили их дети. Решать вопрос о выплатах будут после подтверждения информации.

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#Приграничье#Единовременная выплата#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Елена батанова#Алина Харина#Прописка#Выплаты#Вячеслав Гладков
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