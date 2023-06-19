120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как минимум 120 жителей приграничья не могут получить выплаты из-за прописки в других районах.
Мы этот вопрос отрабатываем. К нам обращаются либо непосредственно в министерство, либо на почту или в органы соцзащиты — забираем оттуда заявления. На сегодня введено 120 обращений. Работа только началась. Речь идёт о людях, которые не имеют постоянной прописки в пострадавших районах или были прописаны на территории других муниципальных образований.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда области
Напомним, что жители приграничья с другой пропиской могут написать заявление на получение выплаты, обратиться в администрацию округа, правительство, органы соцзащиты. Заявления от шебекинцев тщательно рассмотрят: изучат, к какой больнице прикреплены жители или в какой детсад ходили их дети. Решать вопрос о выплатах будут после подтверждения информации.