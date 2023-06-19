120 белгородцев из приграничья не могут получить выплаты из-за другой прописки

Напомним, что жители приграничья с другой пропиской могут написать заявление на получение выплаты, обратиться в администрацию округа, правительство, органы соцзащиты. Заявления от шебекинцев тщательно рассмотрят: изучат, к какой больнице прикреплены жители или в какой детсад ходили их дети. Решать вопрос о выплатах будут после подтверждения информации.