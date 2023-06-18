Шебекинская больница возобновила работу после уборки последствий обстрелов ВСУ

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях, медицинское учреждение начали приводить в порядок: убирать последствия обстрелов ВСУ. Глава региона поблагодарил сотрудников больницы, которые одни из первых вернулись в Шебекино.