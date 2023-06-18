Шебекинская больница возобновила работу после уборки последствий обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях, медицинское учреждение начали приводить в порядок: убирать последствия обстрелов ВСУ. Глава региона поблагодарил сотрудников больницы, которые одни из первых вернулись в Шебекино.
Поблагодарил сотрудников за работу, ведь без врачей и медсестер город вернуться к полноценной жизни не может. Поздравил их с наступающим праздником — Днём медицинского работника. Уже сегодня пришли первые пациенты. Еще раз огромные слова благодарности всем, кто возвращает город к мирной жизни! Шебекино не сдается!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Министр здравоохранения Андрей Иконников также сообщил, что в результате обстрелов были выбиты окна и повреждён фасад здания, однако всё медицинское оборудования осталось цело.
Мы начинаем санитарную обработку здания и вскоре откроем неотложную помощь — будем смотреть, какие виды помощи наиболее востребованы и постепенно добавлять их. В Шебекино остались люди, и, хотя полноценно вернуться домой еще нельзя, мы должны оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области