Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:54

Published Сегодня, 15:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Изображение материала

Шебекинская больница возобновила работу после уборки последствий обстрелов ВСУ

18 июня 2023, 15:54
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Больницу посетили губернатор области Вячеслав Гладков, глава округа Владимир Жданов и министр здравоохранения Андрей Иконников. Врачи учреждения уже приступили к своей работе.
Сюжет
СВО

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях, медицинское учреждение начали приводить в порядок: убирать последствия обстрелов ВСУ. Глава региона поблагодарил сотрудников больницы, которые одни из первых вернулись в Шебекино.

Поблагодарил сотрудников за работу, ведь без врачей и медсестер город вернуться к полноценной жизни не может. Поздравил их с наступающим праздником — Днём медицинского работника. Уже сегодня пришли первые пациенты. Еще раз огромные слова благодарности всем, кто возвращает город к мирной жизни! Шебекино не сдается!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Министр здравоохранения Андрей Иконников также сообщил, что в результате обстрелов были выбиты окна и повреждён фасад здания, однако всё медицинское оборудования осталось цело.

Мы начинаем санитарную обработку здания и вскоре откроем неотложную помощь — будем смотреть, какие виды помощи наиболее востребованы и постепенно добавлять их. В Шебекино остались люди, и, хотя полноценно вернуться домой еще нельзя, мы должны оказывать помощь всем тем, кто в ней нуждается.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Видео: Соцсети Вячеслава Гладкова
Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино приступили к уборке улиц от последствий обстреловБелгородка пожаловалась на холод в лагере с детьми из ШебекиноВ Белгороде на участках БГБ приняли 70 собак из Шебекино. С кошками всё сложнее
#Александра Склярова#Больница#Разрушения#Медучреждения#СВО#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Андрей иконников#Видео
Подпишитесь
Военная полиция следит за порядком в Шебекино и Новой Таволжанке: видео
Сегодня, 09:32
Более ста снарядов упали вчера на территорию Белгородской области
Сегодня, 08:00
Белгородка поймала в клетку двух байбаков: женщину оштрафовали
Сегодня, 14:11
Ночной пожар в центре Белгорода попал на камеры видеонаблюдения
Сегодня, 11:57
Ещё одно белгородское село попало под обстрел в воскресенье
Сегодня, 12:09
Беспилотники трижды атаковали вчера Белгородскую область
Сегодня, 08:10