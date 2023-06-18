Беспилотник скинул три взрывных устройства в Белгородской области

Налёты беспилотников — к сожалению, уже привычное для прифронтовой зоны явление. Так, 16 июня в Белгородской районе была сброшена граната с беспилотника. В тот же день сообщалось, что на границе района и Яковлевского округа системой ПВО был сбит летательный аппарат — вероятно, тот самый.