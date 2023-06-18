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Posted 18 июня 2023, 06:26

Published 18 июня 2023, 06:26

Modified 18 июня 2023, 06:28

Updated 18 июня 2023, 06:28

Беспилотник скинул три взрывных устройства в Белгородской области

Беспилотник скинул три взрывных устройства в Белгородской области

18 июня 2023, 06:26
Фото: Midjourney.
Сюжет
Беспилотник
Три взрывных устройства сбросили с беспилотника в селе Новопетровка Валуйского горокруга, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших нет, повреждены один легкий автомобиль с прицепом и трактор, добавил также глава региона.

Налёты беспилотников — к сожалению, уже привычное для прифронтовой зоны явление. Так, 16 июня в Белгородской районе была сброшена граната с беспилотника. В тот же день сообщалось, что на границе района и Яковлевского округа системой ПВО был сбит летательный аппарат — вероятно, тот самый.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения
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