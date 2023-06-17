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С начала года на брак решились 43 белгородца старше 70 лет

17 июня 2023, 11:42
Фото: 1MI
Всего за пять месяцев 2023 года сыграли на 301 свадьбу больше, чем в аналогичном период 2022 года, сообщает пресс-служба правительства области.

С начала года в брак вступали в основном белгородцы в возрасте 25-29 лет. Также известно, что на брак решились 43 человека старше 70 лет: 26 женихов (17 женихов в прошлом году) и 17 невест (8 невест в прошлом году).

Популярными местами для выездной регистрации брака стали Центр культурного развития в Алексеевке и Дубовской Дворец культуры.

Напомним, что зимой в брак вступили 34 пары в возрасте 70+. Всего в зимний сезон поженились 1820 пар, на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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#Брак#Свадьба#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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