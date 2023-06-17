С начала года на брак решились 43 белгородца старше 70 лет

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
С начала года в брак вступали в основном белгородцы в возрасте 25-29 лет. Также известно, что на брак решились 43 человека старше 70 лет: 26 женихов (17 женихов в прошлом году) и 17 невест (8 невест в прошлом году).
Популярными местами для выездной регистрации брака стали Центр культурного развития в Алексеевке и Дубовской Дворец культуры.
Напомним, что зимой в брак вступили 34 пары в возрасте 70+. Всего в зимний сезон поженились 1820 пар, на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.