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Белгородские центры гуманитарной помощи не будут работать в выходные

17 июня 2023, 08:46
Фото: Bel.ru
В субботу и воскресенье центры занимаются приёмом продуктов и вещей первой необходимости.

В субботу и воскресенье центры гуманитарной помощи работать не будут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В эти дни волонтёры занимаются приёмом продуктов и вещей первой необходимости, которые продолжают поступать из других регионов. Работать центры начнут в понедельник с 10:00.

Также губернатор сообщил, что сегодня поступит пять тысяч посылок с гуманитарной помощью для жителей Шебекинского округа из Тульской области и Ямало-Ненецкого округа.

«Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне ПВР, все, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — написал Гладков.

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#Алина Харина#Гуманитарная помощь#Волонтёр#Общество#Белгородская область
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