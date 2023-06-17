Белгородские центры гуманитарной помощи не будут работать в выходные

В субботу и воскресенье центры гуманитарной помощи работать не будут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В эти дни волонтёры занимаются приёмом продуктов и вещей первой необходимости, которые продолжают поступать из других регионов. Работать центры начнут в понедельник с 10:00.