Белгородские центры гуманитарной помощи не будут работать в выходные

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В субботу и воскресенье центры гуманитарной помощи работать не будут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В эти дни волонтёры занимаются приёмом продуктов и вещей первой необходимости, которые продолжают поступать из других регионов. Работать центры начнут в понедельник с 10:00.
Также губернатор сообщил, что сегодня поступит пять тысяч посылок с гуманитарной помощью для жителей Шебекинского округа из Тульской области и Ямало-Ненецкого округа.
«Ждем поступления тушенки из оленины, которую будем раздавать жителям, которые проживают у нас вне ПВР, все, которые остались проживать в отселенных муниципальных образованиях», — написал Гладков.