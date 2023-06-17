Белгородская область заключила несколько соглашений на ПМЭФ-2023

Также в рамках форума замгубернатора Дмитрий Гладский и гендиректор АО «Опытно-экспериментальный завод „Владмива“» Владимир Чуев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству в Белгороде Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии. На строительство Центра инвестор направит порядка 415 млн рублей. Планируется, что первых пациентов Центр примет уже в 2027 году.