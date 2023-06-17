Белгородская область заключила несколько соглашений на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В этом году регион презентовал на Петербургском международном экономическом форуме проект «Умное озеленение — индивидуальный подход к ведению городского хозяйства на городских территориях», а также проект реновации исторической части Белгорода «Белый квартал». Видеопрезентацию проектов представили в 3D на мультимедийном кубе-экране.
14 июня Белгородская область подписала соглашение о межрегиональном сотрудничестве в рамках развития научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» и научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». Соглашение было подписано с губернатором Архангельской области, Мурманской области, вице-губернатором Ненецкого автономного округа. Подписанное соглашение будет действовать до конца 2024 года.
Также в рамках форума замгубернатора Дмитрий Гладский и гендиректор АО «Опытно-экспериментальный завод „Владмива“» Владимир Чуев подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству в Белгороде Центра челюстно-лицевой и пластической хирургии. На строительство Центра инвестор направит порядка 415 млн рублей. Планируется, что первых пациентов Центр примет уже в 2027 году.
Кроме того, на ПМЭФ-2023 Белгородская область заключила договор о сотрудничестве с компанией «Транспорт будущего», которая входит в группу «ЭФКО». Область будет сотрудничать с компанией при реализации проекта по разработке инновационных беспилотных и энергетических систем. Сумма инвестиций составит 40 млрд рублей.
Известно, что в рамках форума презентационный стенд Белгородской области посетил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.