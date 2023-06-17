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Published Сегодня, 17:04

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Альпинисты будут восстанавливать верхний этаж дома в Белгороде после пожара

17 июня 2023, 17:04
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
17 июня в доме на Свято-Троицком бульваре возобновили подачу холодной воды и запустили лифты, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

После ночного пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода идут ремонтные работы. Электричество должны восстановить в течение двух-трёх дней - сейчас специалисты проводят просушку кабельной сети и ревизию.

В воскресенье альпинисты подрядчика, который ремонтирует фасада, приступят к восстановлению технического этажа. Есть повреждения в котельном оборудовании - там сгорела питающая проводка и контроллера, а также нужна замена одной из горелок в котле. Ремонт обещают выполнить в кратчайшие сроки.

Квартиры в доме не пострадали. Жителям предложили временно переехать в гостиницы, но они отказались. Повреждения получил один стоявший у дома автомобиль.

Эксперты устанавливают причины пожара. По предварительной информации, огонь возник из-за неисправности электропроводки в здании.

Пожар произошёл в ночь 16 июня. Пострадавших не было, на время тушения огня жителей вывели на улицу.

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#Евгений Грицков#Пожар в многоэтажке#Последствия пожара#Восстановительные работы#Свято-троицкий бульвар#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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