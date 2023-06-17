Альпинисты будут восстанавливать верхний этаж дома в Белгороде после пожара

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
После ночного пожара в многоэтажном доме в центре Белгорода идут ремонтные работы. Электричество должны восстановить в течение двух-трёх дней - сейчас специалисты проводят просушку кабельной сети и ревизию.
В воскресенье альпинисты подрядчика, который ремонтирует фасада, приступят к восстановлению технического этажа. Есть повреждения в котельном оборудовании - там сгорела питающая проводка и контроллера, а также нужна замена одной из горелок в котле. Ремонт обещают выполнить в кратчайшие сроки.
Квартиры в доме не пострадали. Жителям предложили временно переехать в гостиницы, но они отказались. Повреждения получил один стоявший у дома автомобиль.
Эксперты устанавливают причины пожара. По предварительной информации, огонь возник из-за неисправности электропроводки в здании.
Пожар произошёл в ночь 16 июня. Пострадавших не было, на время тушения огня жителей вывели на улицу.