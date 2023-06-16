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Завод по переработке базовых масел построят в Тульской области при участии РЭО

16 июня 2023, 20:19
Фото: reo.ru
На ПМЭФ-2023 состоялась трехсторонняя встреча между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, руководителем ППК «РЭО» Денисом Буцаевым и представителем ООО «РПМ — Узловая» Алексеем Гарбером.

Стороны подписали соглашение, которое предусматривает строительство в Тульской область завода по восстановлению и переработке отработанных базовых масел в индустриальные, технические и моторные. Об этом пишет inkazan.ru.

Буцаев заявил, что благодаря соглашению отработанные масла будут возвращены в хозяйственный оборот вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду. Создание такого объекта соответствует принципам экономики замкнутого цикла, поэтому проект может быть поддержан со стороны РЭО. Помимо этого объект, как предполагается, даст региону до 330 новых рабочих мест.

Инвестиции в первый этап строительства составят 1,6 млрд рублей. Второй этап потребует 3,2 млрд. Первую очередь построят до конца 2026 года, вторую — до конца 2028-го.

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