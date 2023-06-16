Завод по переработке базовых масел построят в Тульской области при участии РЭО

Буцаев заявил, что благодаря соглашению отработанные масла будут возвращены в хозяйственный оборот вместо того, чтобы загрязнять окружающую среду. Создание такого объекта соответствует принципам экономики замкнутого цикла, поэтому проект может быть поддержан со стороны РЭО. Помимо этого объект, как предполагается, даст региону до 330 новых рабочих мест.