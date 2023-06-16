Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Изображение материала

Выплаты белгородцам из приграничья не смогут арестовать за долги

16 июня 2023, 10:16
Фото: 1MI
Социальные выплаты обладают иммунитетом, поэтому попасть под арест они не могут, пояснили в областном правительстве со ссылкой на приставов.
Сюжет
Выплаты

Единовременные выплаты белгородцам из приграничья арестовать за долги не имеют права. Речь о выплатах в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Судебные приставы напоминают, что соцвыплаты, согласно действующему законодательству, имеют иммунитет.

В правительстве региона добавили, что, если списание или арест произведены на основании постановления судебного пристава — исполнителя, необходимо обратиться в подразделение УФССП. Нужно подать заявление о возврате денег.

Заявление можно направить через канцелярию или почтой, а также оставить в интернет-приёмной службы судебных приставов. У белгородцев также есть возможность получить консультацию по телефону 8 (4722) 31-24-60.

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат ещё порядка 20 тысяч белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителям белгородского приграничья уже направили выплаты в 50 тысяч рублейВыплаты от Красного Креста получили 1,5 тыс. белгородских семейЖителям Шебекино с пропиской в другом месте объяснили как получить выплаты
#Наталья Корявых#Белгородская область#Выплаты#Общество#Приставы#Долги#Приграничье
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Белгородцы оценили коррумпированность органов власти и оперативных служб
Сегодня, 06:53
Куда сходить в Белгороде: в каком состоянии общественные туалеты в центре города
Сегодня, 09:12
Белгородская область выиграла грант в 3 млн на обучение молодёжи гражданской обороне
Сегодня, 11:51
Белгородские родители интересуются, не опасно ли отправлять детей в Крым
Сегодня, 12:14
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01