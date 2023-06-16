Выплаты белгородцам из приграничья не смогут арестовать за долги

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Единовременные выплаты белгородцам из приграничья арестовать за долги не имеют права. Речь о выплатах в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Судебные приставы напоминают, что соцвыплаты, согласно действующему законодательству, имеют иммунитет.
В правительстве региона добавили, что, если списание или арест произведены на основании постановления судебного пристава — исполнителя, необходимо обратиться в подразделение УФССП. Нужно подать заявление о возврате денег.
Заявление можно направить через канцелярию или почтой, а также оставить в интернет-приёмной службы судебных приставов. У белгородцев также есть возможность получить консультацию по телефону 8 (4722) 31-24-60.