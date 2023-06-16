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Восстановление Шебекино, проблемы переселенцев и награждение БГБ: итоги дня

16 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Шебекино постепенно возвращается к прежней жизни, в ЦМИ Белгорода объяснили ситуацию с матрасами переселенцам, а сотрудников Белгорблагоустройства наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде.

Восстановление Шебекино

Шебекино постепенно возвращают к прежней жизни. В городе восстанавливают повреждённую коммунальную инфраструктуру. Уже началась централизованная подача воды. Система пока промывается и дезинфицируется.

Свет есть в большей части Шебекино. Основные магистрали запитали, но проблемы на отдельных участках пока остаются. Аварийные бригады тем временем обследуют газопроводы.

Шебекино постепенно возвращают к прежней жизни
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История с переселенцами

В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам. Информация изначально появилась на странице губернатора — руководство якобы запретило выдавать эти вещи беженцам.

Инцидент прокомментировали в министерстве по делам молодёжи. Дело в том, что ЦМИ работает не только как точка выдачи, но и как сортировочный пункт по формированию партий помощи в другие районы региона. Отказов в выдаче матрасов не было.

В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
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Награждение сотрудников БГБ

В Белгороде сотрудников Белгорблагоустройства наградили за ликвидацию последствий ЧС. В областном центре ранее упали авиабомбы.

Работникам БГБ вручили благодарности от администрации за помощь в приведении города в порядок. Их работа помогла вернуть столицу региона к обычной жизни в максимально короткие сроки. Работали они совместно с силовиками, МЧС, Росгвардией, УМВД, ГИБДД, представителями социального блока, администрации.

Сотрудников БГБ наградили за ликвидацию последствий падения авиабомб в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Шебекино#Итоги дня#Общество#Происшествия#Переселенцы#Белгорблагоустройство#Помощь#ЦМИ#Вода#Электричество#Газ
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