Восстановление Шебекино, проблемы переселенцев и награждение БГБ: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Шебекино постепенно возвращают к прежней жизни. В городе восстанавливают повреждённую коммунальную инфраструктуру. Уже началась централизованная подача воды. Система пока промывается и дезинфицируется.
Свет есть в большей части Шебекино. Основные магистрали запитали, но проблемы на отдельных участках пока остаются. Аварийные бригады тем временем обследуют газопроводы.
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам. Информация изначально появилась на странице губернатора — руководство якобы запретило выдавать эти вещи беженцам.
Инцидент прокомментировали в министерстве по делам молодёжи. Дело в том, что ЦМИ работает не только как точка выдачи, но и как сортировочный пункт по формированию партий помощи в другие районы региона. Отказов в выдаче матрасов не было.
В Белгороде сотрудников Белгорблагоустройства наградили за ликвидацию последствий ЧС. В областном центре ранее упали авиабомбы.
Работникам БГБ вручили благодарности от администрации за помощь в приведении города в порядок. Их работа помогла вернуть столицу региона к обычной жизни в максимально короткие сроки. Работали они совместно с силовиками, МЧС, Росгвардией, УМВД, ГИБДД, представителями социального блока, администрации.