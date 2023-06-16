В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Информацию о матрасах для переселенцев написала под постом губернатора волонтёр гуманитарных миссий в ЦМИ. Девушке 14 лет, 15 июня она помогала в выдаче постельного белья. По её словам, руководство запретило выдавать матрасы для переселенцев.
Старшее руководство и сотрудники ЦМИ запретили выдавать матрасы, сказав, что их в наличии не имеется. Хотя на втором этаже полный склад матрасов (я там работала и видела их). Отказались выдавать даже семье с лежачей бабушкой. Когда я спросила, почему, и сказала, что у нас полный склад матрасов, на меня попросту накричали и что если они сказали, что склад пуст - значит, он пуст. Сказали, чтобы я посмотрела, сколько стоят они на «Авито», и что люди сами себе смогут купить. Я от обиды за людей и за себя заплакала.
Написала девушка
На комментарий девушки ответили в министерстве по делам молодёжи. По данным министерства, выдача матрасов осуществлялась до закрытия пункта — до 17:00. Последний комплект был выдан после 18:00 мужчине, который пришёл его получить для бабушки.
При этом напоминаем, что ЦМИ работает не только как точка выдачи, но и как сортировочный пункт по формированию партий помощи для отправки в другие районы области. В десяти муниципалитетах также размещены жители приграничья, и не везде имеется всё необходимое. Там люди тоже ждут помощи.
Министерство по делами молодёжи
Также в министерстве извинились перед девушкой за некорректное общение одного из сотрудников и сообщили, что с ним была проведена разъяснительная беседа.
Редакция Бел.Ру связалась с министерством по делам молодёжи, где также прокомментировали сложившуюся ситуацию.
Отказов в выдаче матросов никому не было. Этот мужчина, который вчера после шести получал, он приехал из Воронежа, у него бабушка лежачая, ему выдали всё, что имелось в наличии, — матрасы в том числе. Он ушёл довольный. Здесь эмоциональная реакция ребёнка в определённой степени присутствует, потому что напряжённая работа, обстановка сложная все эти дни в плане эмоционального накала.
Министерство по делам молодёжи
Матрасы готовились к отправке в другие районы, подчеркнули в ведомстве. В течение последние трёх дней в пункт несли матрасы, подушки, одеяла — фасовались и частично отправлялись в районы: «У нас в ЦМИ сплошной склад, что-то выдаётся, что-то выгружается, что-то фасуется, что-то покупается. Отказов в выдаче жителям, если они имеют на это право и в базе не отмечено, что они ещё не получали, нет».