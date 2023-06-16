В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам

Матрасы готовились к отправке в другие районы, подчеркнули в ведомстве. В течение последние трёх дней в пункт несли матрасы, подушки, одеяла — фасовались и частично отправлялись в районы: «У нас в ЦМИ сплошной склад, что-то выдаётся, что-то выгружается, что-то фасуется, что-то покупается. Отказов в выдаче жителям, если они имеют на это право и в базе не отмечено, что они ещё не получали, нет».