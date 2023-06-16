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В центре Белгорода появилась новая точка книгообмена

16 июня 2023, 17:28
Фото: 1MI
Шкаф с сотней книг разместили на Белгородском Арбате, отметили в городской администрации.
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Книги

В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что в городе появилась новая точка книгообмена. Шкаф с сотней книг установили на Белгородском Арбате: жители города могут взять любую книгу и сразу сесть рядом и приступить к чтению.

Пока в коллекции около 100 печатных изданий различных жанров. Но наверняка коллекция скоро пополнится благодаря поклонникам движения книгообмена. Поделиться любимой литературой могут все желающие. Ну, а у любителей уединиться за чтением интересной книги теперь есть новая возможность сделать это в самом центре города.
отметили в городской администрации

Напомним, что это уже не первая точка книгообмена в Белгородской области. Одной из последних установленных стала зона для буккроссинга в Центральном парке: её разместили в 2021 году.

Видео: 1MI
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#Александра Склярова#Видео#Книги#Буккроссинг#Книгообмен#Город#Белгород
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