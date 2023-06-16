В центре Белгорода появилась новая точка книгообмена

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В пресс-службе мэрии Белгорода сообщили, что в городе появилась новая точка книгообмена. Шкаф с сотней книг установили на Белгородском Арбате: жители города могут взять любую книгу и сразу сесть рядом и приступить к чтению.
Пока в коллекции около 100 печатных изданий различных жанров. Но наверняка коллекция скоро пополнится благодаря поклонникам движения книгообмена. Поделиться любимой литературой могут все желающие. Ну, а у любителей уединиться за чтением интересной книги теперь есть новая возможность сделать это в самом центре города.
отметили в городской администрации
Напомним, что это уже не первая точка книгообмена в Белгородской области. Одной из последних установленных стала зона для буккроссинга в Центральном парке: её разместили в 2021 году.