В Сети опровергли набор в белгородское народное ополчение из числа культработников

Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» утверждает, что документ поддельный. Аргументируют это тем, что, если присмотреться к подписи, можно понять, что она изображена в качестве, отличном от самого письма. Более того, адрес почты, с которой приходила рассылка, был взломан, а потом и вовсе удалён.