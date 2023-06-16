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В Сети опровергли набор в белгородское народное ополчение из числа культработников

16 июня 2023, 14:34
Фото: 1MI
Ранее появилась информация о том, что в регионе якобы ищут добровольцев в народное ополчение из числа работников учреждений культуры. Подробности сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

В Сети появилась информация, что белгородские власти якобы ищут добровольцев в народное ополчение из числа работников культурных учреждений. Эти заявления в итоге опровергли.

Скриншоты с документами, которые пришли работникам сферы культуры, появились в Telegram-канале «Осторожно, новости». Сообщалось, что письмо с предложением вступить в резервный батальон «Кобра-2» поступило на рабочую почту учреждений культуры.

Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» утверждает, что документ поддельный. Аргументируют это тем, что, если присмотреться к подписи, можно понять, что она изображена в качестве, отличном от самого письма. Более того, адрес почты, с которой приходила рассылка, был взломан, а потом и вовсе удалён.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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#Белгородская область#Фейк#Общество#Фейки#Народное ополчение#Письмо#Наталья Корявых
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