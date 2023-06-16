В Сбере намерены профинансировать транспортные проекты в Сибири

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
С докладами в сессии приняли участие: вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти РУСАЛа Елена Безденежных, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, депутат Госдумы РФ Александр Дроздов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Роль модератора исполнил экономический обозреватель Алексей Бобровский. Об этом пишет gorod55.ru.
Эксперты обсудили, какие реальные инструменты необходимо использовать в развитии Сибири, каков территориальный план развития и как реализовать лучшие мировые практики на территории «жемчужины» России.
Любая крупная территория нуждается в снятии всех инфраструктурных ограничений. Об этом заявил Дмитрий Вахруков. По его мнению, планируемая инвестиционная программа в Сибири связана именно с такими объектами. Он также привел данные, что всего в кластерах в Сибири реализуется 185 инвестиционных проектов, которые предполагают создание 180 тыс. рабочих мест.
По словам Сергея Цивилева, главным ограничителем в развитии сибирских регионов является отсутствие необходимой транспортной (прежде всего железнодорожной) инфраструктуры. При этом он указал на необходимость консолидации всех сибирских регионов.
В свою очередь Андрей Клепач отметил, что Сибири нужны программы социального развития, чтобы население оттуда не уезжало.
Анатолий Попов прокомментировал важность обсуждения вопросов транспортной инфраструктуры Сибири. Он отметил: «Мы с удовольствием инвестируем в проекты в Сибири. Сбер — партнёр крупнейших компаний — „Русала“, „Норникеля“, — золотодобывающих компаний. Сам Сбер так же активно вкладывается в регион. Мы построили в регионе всесезонный горнолыжный курорт ʺМанжерокʺ. В этом году, по прогнозам, его посетит 700 тыс. человек».