В Сбере намерены профинансировать транспортные проекты в Сибири

Любая крупная территория нуждается в снятии всех инфраструктурных ограничений. Об этом заявил Дмитрий Вахруков. По его мнению, планируемая инвестиционная программа в Сибири связана именно с такими объектами. Он также привел данные, что всего в кластерах в Сибири реализуется 185 инвестиционных проектов, которые предполагают создание 180 тыс. рабочих мест.