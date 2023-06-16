В минобре рассказали, как выпускников из Шебекино будут принимать в вузы

Во время эфира местная жительница поинтересовалась, на какой основе будут принимать выпускников 11-х классов из Шебекино в вузы за пределами области: «Я связалась с одним из вузов, мне ответили, что никаких распоряжений не было. Будете сдавать на общих основаниях».