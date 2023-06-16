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В минобре рассказали, как выпускников из Шебекино будут принимать в вузы

16 июня 2023, 07:42
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, вузам за пределами области не давали распоряжений по поводу особых условий поступления выпускников из приграничья. Информацию озвучили во время прямого эфира министра образования области Андрея Милёхина.

Во время эфира местная жительница поинтересовалась, на какой основе будут принимать выпускников 11-х классов из Шебекино в вузы за пределами области: «Я связалась с одним из вузов, мне ответили, что никаких распоряжений не было. Будете сдавать на общих основаниях».

Андрей Милёхин попросил уточнить, в какой именно вуз обращалась женщина, а также разъяснил, какие условия поступления действуют для выпускников из приграничных территорий.

Хочу донести до всех выпускников, которые окончили те 284 школы из приграничных территорий, которым было дано право сдавать ЕГЭ или получить аттестат по средним значениям арифметических полугодовых оценок. На вас распространяются следующие способы поступления: если выбрали сдачу ЕГЭ, поступать можно по результатам ЕГЭ. Второе — ребята, которые получают аттестат по промежуточной аттестации, вправе поступать в формате вступительных испытаний, которые проводит вуз. Также добавилась форма собеседования.
Андрей Милёхин
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#Поступление#Вузы#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Алина Харина
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