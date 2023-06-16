В минобре рассказали, как белгородским детям попасть в санаторий «Бригантина»

Андрей Милёхин напомнил, что в настоящий момент лагерь сможет принять за смену 277 человек. На вторую смену, по решению правительства, отправятся дети участников СВО, а также финалисты образовательного проекта «Время 31-х» и победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Также квоты в первую и вторую смену выделены для детей Шебекинского округа.