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В минобре рассказали, как белгородским детям попасть в санаторий «Бригантина»

16 июня 2023, 10:59
Фото: 1MI
Во вторую смену попадут дети участников СВО, а также финалисты проекта «Время 31-х» и «Большая перемена».

Во время прямого эфира у министра образования Андрея Милёхина поинтересовались, как ребёнку можно попасть во вторую смену санатория «Бригантина Белогорье»: «Наш папа мобилизованный, мы из Шебекинского округа».

Андрей Милёхин напомнил, что в настоящий момент лагерь сможет принять за смену 277 человек. На вторую смену, по решению правительства, отправятся дети участников СВО, а также финалисты образовательного проекта «Время 31-х» и победители всероссийского конкурса «Большая перемена». Также квоты в первую и вторую смену выделены для детей Шебекинского округа.

Мы просим вас по данному вопросу подать в управление образования заявку на путёвку. Мы с вами отдельно свяжемся.
Ответил Милёхин

Кроме того, министр напомнил, что третья смена санатория стартует уже без специальных квот. В ближайшее время родителей проинформируют, как ребёнку можно будет попасть на третью, четвёртую и последующие смены.

Для тех родителей, которые переживают сейчас за своих ребят, — я там был, беседовал, встречал их. Погода хорошая. Качество питания не могу не отметить. Выстроено всё по требованиям санитарно-гигиенических норм. Возможно, чьи-то вкусы не совпадают, но регулярно снимается проба качества питания. Морской воздух, скорее всего, способствует серьёзному аппетиту. Это физиология. Наверное, в ближайшее время мы будем просто вывешивать меню, чтобы родители не переживали. Поверьте, с питанием всё в порядке.
Андрей Милёхин

Напомним, что недавно санаторий принял первых гостей. В оздоровительный лагерь отправили детей мобилизованных, ребят из приграничья, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

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#Санаторий#Санаторий Бригантина#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин#Алина Харина
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