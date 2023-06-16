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В Белгородской области с начала года выявили 20-й случай бешенства

16 июня 2023, 12:57
Фото: 1MI
Заражённой оказалась лиса из Старооскольского горокруга. С начала года это уже 20-й случай бешенства. В прошлом году за тот же период подтвердили только 12 случаев, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С начала 2023 года в Белгородской области выявили 20 случаев бешенства животных. Последней заражённой особью оказалась лиса. Патологический материал от дикого животного привезли на исследование из Старооскольского горокруга.

Всего с января в регионе исследовали 127 проб. Из подтверждённых случаев бешенством оказались заражены восемь лис, семь собак, пять кошек.

В Россельхознадзоре отметили, что за аналогичный период прошлого года подтвердили 12 случаев бешенства животных из 72 проб.

Напомним, что в июне в Старооскольском горокруге ввели карантин из-за бешеного животного. Действует он в селе Котово.

В Белгороде тем временем продолжается вакцинация кошек и собак против бешенства. График работы мобильных пунктов ранее опубликовали в региональном правительстве.

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#Инна Рогова#Бешенство#Лиса#Белгородская область#Старооскольский горокруг
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