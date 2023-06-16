В Белгородской области с начала года выявили 20-й случай бешенства

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
С начала 2023 года в Белгородской области выявили 20 случаев бешенства животных. Последней заражённой особью оказалась лиса. Патологический материал от дикого животного привезли на исследование из Старооскольского горокруга.
Всего с января в регионе исследовали 127 проб. Из подтверждённых случаев бешенством оказались заражены восемь лис, семь собак, пять кошек.
В Россельхознадзоре отметили, что за аналогичный период прошлого года подтвердили 12 случаев бешенства животных из 72 проб.
Напомним, что в июне в Старооскольском горокруге ввели карантин из-за бешеного животного. Действует он в селе Котово.
В Белгороде тем временем продолжается вакцинация кошек и собак против бешенства. График работы мобильных пунктов ранее опубликовали в региональном правительстве.