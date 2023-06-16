В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья

Люди послушно дожидаются своей очереди, разбирают пакеты и расходятся кто куда. Пожилые люди с полученным товарами отдыхают на лавочках в тени деревьев, общаются с такими же, как и они, переселенцами. Молодые люди чаще всего торопятся по делам и спешат покинуть территорию парка, где расположен гуманитарный пункт.