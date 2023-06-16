В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
С сегодняшнего дня в Белгороде в пунктах приёма и выдачи гуманитарной помощи начали выдавать девятикилограммовые продуктовые наборы. Они предназначены для людей, вынужденно покинувших свои дома и проживающих вне ПВР.
Культурный центр «Октябрь» открыл свои двери в 10 утра. К 12 дня у здания собралась довольно большая очередь людей, ожидающих возможность получить гуманитарную помощь. По словам волонтёров, работающих в «Октябре», поток людей большой, но каждому стараются уделить время и внимание. Основную работу — сортировка и фасовку продуктов, начали ранним утром, задолго до открытия.
Чтобы получить набор, нужно пройти процедуру регистрации на входе, получить талоны.
Из чего же состоит сам набор? Найти в нём можно продукты длительного хранения, а именно: сахар, чай, муку, крупы (рис и гречу), макароны, овощные, рыбные и мясные консервы, кондитерские изделия, подсолнечное масло. Такие наборы будут выдавать ежемесячно в зависимости от количества членов семьи.
Так, семья из 1-3 человек может рассчитывать на один продуктовый набор, из 4-5 человек — на два набора, семье из 6-7 человек полагается три пайка, из 8 и более человек — 4.
Помимо продуктов, здесь продолжают выдавать товары первой необходимости, личной гигиены, бытовую химию, постельные наборы, одежду и обувь, игрушки и канцтовары для детей.
Люди послушно дожидаются своей очереди, разбирают пакеты и расходятся кто куда. Пожилые люди с полученным товарами отдыхают на лавочках в тени деревьев, общаются с такими же, как и они, переселенцами. Молодые люди чаще всего торопятся по делам и спешат покинуть территорию парка, где расположен гуманитарный пункт.