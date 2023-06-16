В Белгороде на участках БГБ приняли 70 собак из Шебекино. С кошками всё сложнее

Взять с собой в ПВР собак некоторые шебекинцы не смогли, так что у животных двойной стресс. Переживают травмирующие события питомцы по-разному: некоторые отказывались от еды. У многих повышенная тревожность. За здоровьем собак следят ветеринары. Хозяева тоже переживают, поэтому приходят проведать питомцев практически ежедневно.