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В Белгороде на участках БГБ приняли 70 собак из Шебекино. С кошками всё сложнее

16 июня 2023, 14:45
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

На участках БГБ в Белгороде временно приняли 70 собак из Шебекино

Ветеринары внимательно следят за состоянием здоровья собак, а хозяева навещают своих псов практически ежедневно, сообщили в мэрии Белгорода. Кошки, которых удалось вывезти, сильно истощены: ими занимаются ветеринары и волонтёры.

На участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства приняли порядка 70 собак из приграничного Шебекино. Ранее на этих участках были собаки, привезённые из Журавлёвки и других обстреливаемых сёл.

Взять с собой в ПВР собак некоторые шебекинцы не смогли, так что у животных двойной стресс. Переживают травмирующие события питомцы по-разному: некоторые отказывались от еды. У многих повышенная тревожность. За здоровьем собак следят ветеринары. Хозяева тоже переживают, поэтому приходят проведать питомцев практически ежедневно.

Тяжёлая ситуация с кошками, которых не смогли вывезти жители. Их спасли волонтёры. Животные были сильно истощены. Однако подходящих условий для передержки кошек у БГБ нет.

Фото потерявшихся животных будут выкладывать в соцсетях и распространять в ПВР, чтобы их хозяева нашлись.

Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Видео: Telegram-канал мэрии Белгорода
Белгородцы смогут помочь животным из Шебекино в «День счастливой собаки»
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