В Белгороде на участках БГБ приняли 70 собак из Шебекино. С кошками всё сложнее

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На участках по отлову и временному содержанию животных Белгорблагоустройства приняли порядка 70 собак из приграничного Шебекино. Ранее на этих участках были собаки, привезённые из Журавлёвки и других обстреливаемых сёл.
Взять с собой в ПВР собак некоторые шебекинцы не смогли, так что у животных двойной стресс. Переживают травмирующие события питомцы по-разному: некоторые отказывались от еды. У многих повышенная тревожность. За здоровьем собак следят ветеринары. Хозяева тоже переживают, поэтому приходят проведать питомцев практически ежедневно.
Тяжёлая ситуация с кошками, которых не смогли вывезти жители. Их спасли волонтёры. Животные были сильно истощены. Однако подходящих условий для передержки кошек у БГБ нет.
Фото потерявшихся животных будут выкладывать в соцсетях и распространять в ПВР, чтобы их хозяева нашлись.