В Белгороде «люди в форме» спрашивают личные данные у несовершеннолетних

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Она сообщила, что на днях на Соборной площади «люди в форме» подходили к несовершеннолетним детям, которые катались на велосипедах, и переписывали их данные: имя и фамилию, номер телефона, адрес. Кроме того, женщина добавила, что взрослые даже описывали внешний вид велосипедистов.
Хочется понять: это какие-то новые правила катания на велосипедах или как-то связано с нахождением несовершеннолетних на улице без взрослых? Дети, конечно, даже не поняли, кто это был. Даже форму людей особо не рассмотрели. Понятно, что времена неспокойные, но дети напуганы не меньше нашего.
отметила белгородка
Мэр города объяснил жителям, что это были за «люди в форме» и для чего они собирали информацию о детях.
Не переживайте, уточнили информацию у УМВД по Белгороду: сотрудники полиции проводят мероприятия по профилактике хищения велосипедов и средств индивидуальной мобильности. Я попросил, чтобы коллеги распространили информацию об этом, потому что, действительно, люди должны понимать, что происходит.
Валентин Демидов, мэр Белгорода