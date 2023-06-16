В Белгороде «люди в форме» спрашивают личные данные у несовершеннолетних

В ходе вечернего прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Она сообщила, что на днях на Соборной площади «люди в форме» подходили к несовершеннолетним детям, которые катались на велосипедах, и переписывали их данные: имя и фамилию, номер телефона, адрес. Кроме того, женщина добавила, что взрослые даже описывали внешний вид велосипедистов.