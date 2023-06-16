Трактор на пляже

Закрепляющий пылящие поверхности раствор хорошо себя зарекомендовал. Он напоминает клей: уже через сутки «схватывается», образуя безопасную для окружающей среды корочку, устойчивую к воздействию влаги и ветра. С марта по сентябрь по этой технологии дважды оросят площадь свыше 250 гектаров. А дороги цеха трижды за сезон обрабатывают жидким солевым раствором.