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Published Сегодня, 12:35

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Трактор на пляже

16 июня 2023, 12:35
Фото Александра Белашова
Зачем Лебединскому ГОКу сельскохозяйственная техника.

На Лебединском ГОКе начался «пляжный сезон»: чтобы снизить пыление, на пляжах хвостохранилища распыляют специальный водный раствор. Работы по гидропылеподавлению — важный пункт экологической повестки комбината.

Второй год подряд поверхности орошают с помощью лёгкой сельскохозяйственной и поливооросительной техники. Такой выход в условиях действующих ограничений на полёты авиации нашли лебединские экологи совместно с производственниками.

— В прошлом году пылящие отсеки обрабатывали только силами подрядной организации. В этом году комбинат приобрёл сельскохозяйственную технику, которая работает в паре со специализированной самоходной машиной подрядчиков. Работа идёт быстрее и эффективнее, — отмечает и. о. начальника цеха хвостового хозяйства обогатительной фабрики Марат Шарипов.

Закрепляющий пылящие поверхности раствор хорошо себя зарекомендовал. Он напоминает клей: уже через сутки «схватывается», образуя безопасную для окружающей среды корочку, устойчивую к воздействию влаги и ветра. С марта по сентябрь по этой технологии дважды оросят площадь свыше 250 гектаров. А дороги цеха трижды за сезон обрабатывают жидким солевым раствором.

Ежегодно проводят и рекультивацию дамб с помощью чернозёма и высадки растений.

— В этом году высадим саженцы акации на площади 26 гектаров, ещё на 15 гектарах посеем траву, — делится планами ведущий инженер управления экологического контроля и охраны окружающей среды Анжелика Жирикова. — Эти меры также препятствуют образованию ветровой эрозии и снижают пыление.

Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа:
Борьба с пылением — одно из важнейших направлений работы экологических служб горно-обогатительных предприятий Металлоинвеста. Регулярная и комплексная работа по гид-ропылеподавлению, санитарно-гигиенической и биологической рекультивации позволяет нам существенно снизить пылеобразование.

Наталья Хаустова

Фото Александра Белашова

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