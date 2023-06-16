Со студентки из приграничья требуют доказательства происходящего для получения льгот

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
К министру образования области Андрею Милёхину во время эфира обратилась студентка воронежского университета. Девушка проживает в Новой Таволжанке. По словам студентки, ей необходимо предоставить доказательства происходящего, чтобы получить льготы: «Я проживаю в Новой Таволжанке, дом частично пострадал. С меня требуют доказательства, чтобы предоставить 50% скидки на обучение. Как я им предоставлю, если въезд ограничен?».
Андрей Милёхин сообщил, что в настоящее время в Шебекинском округе уже приступили к формированию реестра повреждённых от обстрелов домовладений.
Составляются акты обследования. Для получения актов по вашему дому необходимо обратиться к главе поселения Новой Таволжанки. Кроме того, если у вас возникнут дополнительные вопросы, перезвоните в министерство образования, мы также свяжемся, чтобы уточнить факультет. Перезвоню ректору, уточню ситуацию. Пока вы не получите справку от главы поселения, я подготовлю письмо от своего имени для того, чтобы такая скидка за вами была сохранена.
Андрей Милёхин