Со студентки из приграничья требуют доказательства происходящего для получения льгот

К министру образования области Андрею Милёхину во время эфира обратилась студентка воронежского университета. Девушка проживает в Новой Таволжанке. По словам студентки, ей необходимо предоставить доказательства происходящего, чтобы получить льготы: «Я проживаю в Новой Таволжанке, дом частично пострадал. С меня требуют доказательства, чтобы предоставить 50% скидки на обучение. Как я им предоставлю, если въезд ограничен?».