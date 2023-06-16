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Служба безопасности «Сбера» помогает задерживать еженедельно 30-40 киберпреступников

16 июня 2023, 16:44
Фото: Midjourney
Информация, которую предоставляет служба безопасности «Сбера» в правоохранительные органы, помогает задерживать 30-40 киберпреступников в неделю.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«У нас происходит три — пять DDoS-атак за неделю. Мы анализируем и атаки на наших партнеров, можем ли мы им чем-то помочь, и подводим итоги взаимодействия наших структур кибербезопасности с коллегами из правоохранительных органов. Обычно цифра преступников, которые задерживаются при использовании информации от нашей службы безопасности и кибербезопасности, составляет 30-40 преступников в неделю», — сказал он.

Кузнецов добавил, что «Сбер» уже описал больше 140 мошеннических сценариев. Новым явлением он назвал случаи, когда по телефону граждан «толкают» на террористические акты.

«Важно, что если позавчера воровали, вчера стали воровать и принуждать брать кредиты. А сегодня, кроме этих направлений, мы видим попытки завладеть недвижимостью и толкнуть на террористические акты — это вот новое явление. Пока только несколько десятков фактов, но мы стали свидетелями, когда мошенники по телефону принуждали наших граждан совершать террористические акты, связанные с поджогом административных зданий, военкоматов, банковских учреждений. Такие факты не просто были — они, к сожалению, были даже несколько дней назад», — заключил он.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Сбер
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