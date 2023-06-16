Служба безопасности «Сбера» помогает задерживать еженедельно 30-40 киберпреступников

«Важно, что если позавчера воровали, вчера стали воровать и принуждать брать кредиты. А сегодня, кроме этих направлений, мы видим попытки завладеть недвижимостью и толкнуть на террористические акты — это вот новое явление. Пока только несколько десятков фактов, но мы стали свидетелями, когда мошенники по телефону принуждали наших граждан совершать террористические акты, связанные с поджогом административных зданий, военкоматов, банковских учреждений. Такие факты не просто были — они, к сожалению, были даже несколько дней назад», — заключил он.