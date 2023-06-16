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Шебекино постепенно возвращают к прежней жизни

16 июня 2023, 06:53
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова

В Шебекино восстанавливают повреждённую коммунальную инфраструктуру

В городе уже началась централизованная подача воды. Постепенно налаживается подача электроэнергии и газа, сообщил глава городского округа Владимир Жданов. Частично в городе приступили к уборке мусора и восстановлению работы торговых предприятий.

В Шебекино восстанавливают коммунальную инфраструктуру. В городе началась централизованная подача воды. Разобраться с электро- и газоснабжением ещё предстоит.

Что касается водоснабжения, на текущий момент система промывается и дезинфицируется. Воду в дома пока подали техническую. Для питья и приготовления пищи её использовать не рекомендуется.

В городе удалось запустить гидронасосные станции. Пока они работают в тестовом режиме. Первые пробы воды уже сдали, пояснил глава городского округа Владимир Жданов.

По словам чиновника, свет есть в большей части города. Основные магистрали запитали, но проблемы на отдельных участках ещё есть — там, где повреждены воздушные линии электропередачи. Повреждения энергетики устраняют.

Из-за обстрелов пострадали и газовые сети. Аварийные бригады также обследуют газопроводы.

В планах на ближайшее время — уборка строительного и бытового мусора, восстановление работы предприятий торговли.

Видео: Telegram-канал Владимира Жданова
В Шебекино вернут воду, но пить её пока нельзя
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