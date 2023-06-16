Шебекино постепенно возвращают к прежней жизни

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Шебекино восстанавливают коммунальную инфраструктуру. В городе началась централизованная подача воды. Разобраться с электро- и газоснабжением ещё предстоит.
Что касается водоснабжения, на текущий момент система промывается и дезинфицируется. Воду в дома пока подали техническую. Для питья и приготовления пищи её использовать не рекомендуется.
В городе удалось запустить гидронасосные станции. Пока они работают в тестовом режиме. Первые пробы воды уже сдали, пояснил глава городского округа Владимир Жданов.
По словам чиновника, свет есть в большей части города. Основные магистрали запитали, но проблемы на отдельных участках ещё есть — там, где повреждены воздушные линии электропередачи. Повреждения энергетики устраняют.
Из-за обстрелов пострадали и газовые сети. Аварийные бригады также обследуют газопроводы.
В планах на ближайшее время — уборка строительного и бытового мусора, восстановление работы предприятий торговли.