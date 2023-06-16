Сбер организует автопробег протяженностью более 3,5 тыс. км

Уже в августе Сбер также планирует организовать масштабный автопробег с участием российских журналистов и блогеров по маршруту «Санкт-Петербург-Воронеж-Ялта». Общая протяженность пробега составит 3 607 км. Его участники проедут по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида», и посетят десятки достопримечательностей, а также интересных мест, рекомендованных для семейного отдыха в ряде регионов России.