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РЭО: в Башкирии реализуют проекты по обращению с ТКО на основе концессий

16 июня 2023, 11:56
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве между Российским экологическим оператором и правительством Республики Башкортостан.

Он рассказал, что в республике планируется реализация проектов, связанных с созданием, реконструкцией и модернизацией объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на основе концессионных соглашений, пишет mkset.ru. Денис Буцаев отметил, что все больше регионов выбирают этот механизм реализации проектов, и с Республикой Башкортостан было подписано соответствующее соглашение о поддержке таких проектов.

Представители Российского экологического оператора рассмотрят возможность предоставления мер поддержки, включая использование средств, полученных от выпуска облигаций.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в свою очередь отметил, что регион рассмотрел предложения о заключении концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО общей мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим трем объектам составит приблизительно 10 миллиардов рублей.

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