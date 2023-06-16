РЭО: в Башкирии реализуют проекты по обращению с ТКО на основе концессий

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Он рассказал, что в республике планируется реализация проектов, связанных с созданием, реконструкцией и модернизацией объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на основе концессионных соглашений, пишет mkset.ru. Денис Буцаев отметил, что все больше регионов выбирают этот механизм реализации проектов, и с Республикой Башкортостан было подписано соответствующее соглашение о поддержке таких проектов.
Представители Российского экологического оператора рассмотрят возможность предоставления мер поддержки, включая использование средств, полученных от выпуска облигаций.
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в свою очередь отметил, что регион рассмотрел предложения о заключении концессионных соглашений в отношении создания и эксплуатации объектов обращения с ТКО общей мощностью более 600 тысяч тонн в год на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Общий объем инвестиций по этим трем объектам составит приблизительно 10 миллиардов рублей.