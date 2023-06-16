РЭО: в Башкирии реализуют проекты по обращению с ТКО на основе концессий

Он рассказал, что в республике планируется реализация проектов, связанных с созданием, реконструкцией и модернизацией объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на основе концессионных соглашений, пишет mkset.ru. Денис Буцаев отметил, что все больше регионов выбирают этот механизм реализации проектов, и с Республикой Башкортостан было подписано соответствующее соглашение о поддержке таких проектов.