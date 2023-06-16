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РЭО поддержит строительство объекта по обращению с ТКО в Магаданской области

16 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
Российский экологический оператор планирует вложить до 5 млрд рублей в объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Магаданской области.

Проект обсуждали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях XXVI Петербургского международного экономического форума, пишет Vostokmedia.

В регионе планируют построить объект мощностью 55 тысяч тонн в год, который сможет обработать более 80% отходов области. Начать финансирование проекта должны текущей осенью. По словам Дениса Буцаева, на строительство выделят до 5 млрд рублей, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.

В настоящее время продолжается проектирование объекта, которое осуществляет ООО «Магаданская экологическая концессия». Также на встрече обсуждалась возможность включения проекта в мастер-план развития Магадана.

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