РЭО поддержит строительство объекта по обращению с ТКО в Магаданской области

В регионе планируют построить объект мощностью 55 тысяч тонн в год, который сможет обработать более 80% отходов области. Начать финансирование проекта должны текущей осенью. По словам Дениса Буцаева, на строительство выделят до 5 млрд рублей, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.