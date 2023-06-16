РЭО поддержит строительство объекта по обращению с ТКО в Магаданской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Проект обсуждали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов на полях XXVI Петербургского международного экономического форума, пишет Vostokmedia.
В регионе планируют построить объект мощностью 55 тысяч тонн в год, который сможет обработать более 80% отходов области. Начать финансирование проекта должны текущей осенью. По словам Дениса Буцаева, на строительство выделят до 5 млрд рублей, полученных от размещения облигаций Российского экологического оператора. Общая стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей.
В настоящее время продолжается проектирование объекта, которое осуществляет ООО «Магаданская экологическая концессия». Также на встрече обсуждалась возможность включения проекта в мастер-план развития Магадана.