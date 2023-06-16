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РЭО направит 11,3 млрд руб. на проекты по обращению с ТКО после размещения облигаций

16 июня 2023, 09:20
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предоставил поддержку инфраструктурным проектам в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) путем предоставления займа на сумму 11,3 млрд рублей, полученного в результате размещения облигаций. Размещение облигаций состоялось 15 июня 2023 года.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что средства будут направлены на поддержку и модернизацию существующих объектов группы компаний «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10 — 21% от входящего потока ТКО и обеспечить эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны, пишет udm-info.ru.

Главная задача Российского экологического оператора заключается в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Целью к 2030 году является сортировка 100% ТКО и сокращение вдвое объема ТКО, отправляемого на полигоны.

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