РЭО направит 11,3 млрд руб. на проекты по обращению с ТКО после размещения облигаций

Главная задача Российского экологического оператора заключается в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Целью к 2030 году является сортировка 100% ТКО и сокращение вдвое объема ТКО, отправляемого на полигоны.