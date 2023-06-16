РЭО направит 11,3 млрд руб. на проекты по обращению с ТКО после размещения облигаций

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев пояснил, что средства будут направлены на поддержку и модернизацию существующих объектов группы компаний «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10 — 21% от входящего потока ТКО и обеспечить эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны, пишет udm-info.ru.
Главная задача Российского экологического оператора заключается в разработке комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с нацпроектом «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Целью к 2030 году является сортировка 100% ТКО и сокращение вдвое объема ТКО, отправляемого на полигоны.