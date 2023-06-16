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Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

РЭО и Татарстан достигли договоренности о создании объектов ТКО на основе концессий

16 июня 2023, 16:06
Инициативы, подразумевающие возведение и запуск заводов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Татарстан, будут в скором времени воплощены на основе концессии.

Соответствующий документ подписан гендиректором публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денисом Буцаевым и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Как сообщает inkazan.ru, при заключении соглашения присутствовала зампред российского правительства Виктория Абрамченко.

Предстоящее сотрудничество РЭО и Татарстана прокомментировал Денис Буцаев. По его словам, соглашение подразумевает строительство современных предприятий отрасли обращения с отходами на основе концессий. Глава РЭО рассказал, что в регионе уже готова дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год за счет инвестиций на сумму более 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор обеспечит финансирование 95% общих затрат на реализацию проектов. Буцаев отметил, что на территориях, где планируется возвести предприятия, сейчас проходят изыскания.

Концессионные соглашения, которые РЭО планирует реализовать в регионе, станут одними из самых крупных по объему привлеченных инвестиционных средств в России.

Строительство комплексов поможет Татарстану приблизиться к выполнению целевых показателей по сокращению объема отправляемых на полигоны отходов вдвое, а также добиться их 100%-й сортировки.

ППК «Российский экологический оператор» учреждена в соответствии с указом президента 14 января 2019 года. РЭО должен вести работу по формированию комплексной системы обращения с ТКО на государственном уровне. Согласно национальному проекту «Экология», снижение количества отправляемых на захоронение отходов позволяет уменьшить экологическую нагрузку на граждан. К 2030 году отрасль планирует добиться сортировки 100% ТКО и вдвое сократить объем захоронения отходов на полигонах. Для реализации этих планов потребуется построение экономики замкнутого цикла.

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