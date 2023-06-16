РЭО и Татарстан достигли договоренности о создании объектов ТКО на основе концессий

Предстоящее сотрудничество РЭО и Татарстана прокомментировал Денис Буцаев. По его словам, соглашение подразумевает строительство современных предприятий отрасли обращения с отходами на основе концессий. Глава РЭО рассказал, что в регионе уже готова дорожная карта, которая предусматривает строительство двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год за счет инвестиций на сумму более 15 миллиардов рублей. Российский экологический оператор обеспечит финансирование 95% общих затрат на реализацию проектов. Буцаев отметил, что на территориях, где планируется возвести предприятия, сейчас проходят изыскания.