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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

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Ремонт компьютеров с гарантией

16 июня 2023, 14:05
Фото: piqsels.com
Если вам срочно нужен ремонт компьютера, но вы не знаете, к кому обратиться, позвоните в нашу компанию. Специалисты в течение часа приедут на ваш вызов с необходимым оборудованием и инструментами для диагностики, устранят поломку любой степени сложности.

Разновидности поломок ПК

Приведем причины, по которым нужно вызывать мастера:

  • Компьютер не включается, вы не можете начать на нем работу.
  • Техника перезагружается без вашего участия.
  • Вентиляторы издают сильный шум, посторонние звуки при работе, системный блок сильно нагревается.
  • Программы работают медленно, компьютер долго включается.
  • На мониторе не видно изображение, пропадает звук.
  • На экране появляются посторонние изображения, баннеры, что может свидетельствовать о наличии вредоносных программ.
  • Механические поломки (повреждения монитора, кнопки включения, клавиатуры).

Со всеми этими проблемами блестяще справляются наши мастера. Мы быстро приедем на ваш вызов и заменим сломанную деталь, очистим ваш компьютер от вирусов, установим нужные обновления и программы для корректной работы.

Наши достоинства

К преимуществам обращения в нашу компанию относится следующее:

  • У нас работают настоящие профессионалы, на счету которых — сотни отремонтированных компьютеров. Вы можете доверять нашему опыту и рассчитывать на качественный результат.
  • Доступная стоимость услуг, скидки при регулярном обращении. Вы не будете переплачивать за навязанные услуги, а окончательные цены указываются в договоре, который заключается перед ремонтом. Диагностика при условии последующего ремонта осуществляется бесплатно.
  • Срочный вызов мастера даже в выходной день. Поломки компьютера требуют быстрого устранения, ведь большинству людей стационарный ПК нужен для работы. Мы устраним неисправность в течение нескольких часов, после чего вы снова сможете пользоваться техникой.
  • Большинство работ проводятся на дому у клиента, что экономит его время. При сложных поломках доставка ПК в сервисный центр осуществляется нашими силами.
  • На ремонт предоставляется гарантия с необходимыми документами, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и надежности.
  • Индивидуальный подход в каждой ситуации, учет пожеланий клиента.

Чтобы заказать ремонт компьютера на выгодных условиях, позвоните нам или оставьте заявку на сайте с указанием модели техники и описанием Вашей поломки.

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