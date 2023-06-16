Ремонт компьютеров с гарантией

Если вам срочно нужен ремонт компьютера, но вы не знаете, к кому обратиться, позвоните в нашу компанию. Специалисты в течение часа приедут на ваш вызов с необходимым оборудованием и инструментами для диагностики, устранят поломку любой степени сложности.

Разновидности поломок ПК Приведем причины, по которым нужно вызывать мастера: Компьютер не включается, вы не можете начать на нем работу.

Техника перезагружается без вашего участия.

Вентиляторы издают сильный шум, посторонние звуки при работе, системный блок сильно нагревается.

Программы работают медленно, компьютер долго включается.

На мониторе не видно изображение, пропадает звук.

На экране появляются посторонние изображения, баннеры, что может свидетельствовать о наличии вредоносных программ.

Механические поломки (повреждения монитора, кнопки включения, клавиатуры). Со всеми этими проблемами блестяще справляются наши мастера. Мы быстро приедем на ваш вызов и заменим сломанную деталь, очистим ваш компьютер от вирусов, установим нужные обновления и программы для корректной работы. Наши достоинства К преимуществам обращения в нашу компанию относится следующее: У нас работают настоящие профессионалы, на счету которых — сотни отремонтированных компьютеров. Вы можете доверять нашему опыту и рассчитывать на качественный результат.

Доступная стоимость услуг, скидки при регулярном обращении. Вы не будете переплачивать за навязанные услуги, а окончательные цены указываются в договоре, который заключается перед ремонтом. Диагностика при условии последующего ремонта осуществляется бесплатно.

Срочный вызов мастера даже в выходной день. Поломки компьютера требуют быстрого устранения, ведь большинству людей стационарный ПК нужен для работы. Мы устраним неисправность в течение нескольких часов, после чего вы снова сможете пользоваться техникой.

Большинство работ проводятся на дому у клиента, что экономит его время. При сложных поломках доставка ПК в сервисный центр осуществляется нашими силами.

На ремонт предоставляется гарантия с необходимыми документами, поэтому вы можете быть уверены в его качестве и надежности.

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