Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В период с 2019 по 2022 год пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола. В России подсчитали число таких граждан в региональном разрезе. В соседнем Воронеже паспорт сменил 31 человек, в Курске — девять, а в Орле — семь.
Наибольшее число людей, поменявших паспорт из-за смены пола, проживает в Москве и Санкт-Петербурге с Ленинградской областью — 557 и 416 соответственно. Замены документа в связи со сменой пола в указанный срок не регистрировали в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ненецком автономном округе, на Чукотке и Алтае. Интересно, что в Дагестане таких случаев было два.
Статистика появилась после того, как стали обсуждать инициативу о запрете смены пола, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал «Россия сейчас».