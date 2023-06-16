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Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола

16 июня 2023, 13:57
Фото: 1MI
Статистика актуальна на период с 2019 по 2022 гг. В России подсчитали число трансгендеров в региональном разрезе, которые сменили паспорта из-за того, что поменяли пол. Наибольшее число таких людей было в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Орелtimes».
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Паспорт

В период с 2019 по 2022 год пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола. В России подсчитали число таких граждан в региональном разрезе. В соседнем Воронеже паспорт сменил 31 человек, в Курске — девять, а в Орле — семь.

Наибольшее число людей, поменявших паспорт из-за смены пола, проживает в Москве и Санкт-Петербурге с Ленинградской областью — 557 и 416 соответственно. Замены документа в связи со сменой пола в указанный срок не регистрировали в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Ненецком автономном округе, на Чукотке и Алтае. Интересно, что в Дагестане таких случаев было два.

Статистика появилась после того, как стали обсуждать инициативу о запрете смены пола, пишет издание со ссылкой на Telegram-канал «Россия сейчас».

Фото: Telegram-канал «Россия сейчас»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Орловская область#Центральное черноземье#Общество#Смена пола#Паспорт
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