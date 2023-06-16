В период с 2019 по 2022 год пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола. В России подсчитали число таких граждан в региональном разрезе. В соседнем Воронеже паспорт сменил 31 человек, в Курске — девять, а в Орле — семь.