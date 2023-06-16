Путин призвал продлить «зонтичный» механизм кредитования МСП до 2030 года

Президент напомнил, что такая инициатива начала действовать во всех субъектах России, благодаря ей удалось выдать свыше 39 тысяч кредитов на 350 миллиардов рублей суммарно. Путин в качестве примера указал, что в 2022 году по сравнению с 2020-м число кредитов с поручительством для обрабатывающих производств выросло в семь раз, а для IT-компаний — в 46 раз.