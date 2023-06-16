Путин призвал продлить «зонтичный» механизм кредитования МСП до 2030 года

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Глава государства отметил, что механизм отлично работает, а спрос на него только растет, особенно в промышленности, туристической отрасли и IT-сфере. Как сообщает tass-ru.turbopages.org, в связи с этим президент предложил продлить действие такой инициативы еще на семь ближайших лет.
Помимо этого, Путин призвал правительство нарастить целевые лимиты объемов такой меры господдержки бизнеса. Он обратился непосредственно к главе Минфина РФ Антону Силуанову и попросил его ведомство проработать и утвердить такие целевые лимиты, при этом назвав «зонтичный» механизм кредитования действенным инструментом развития экономической системы.
В рамках своего выступления глава государства отметил, что такая мера поддержки подразумевает поручительство Корпорации МСП в ситуациях, когда владельцам компаний недостаточно залога для оформления кредита.
Президент напомнил, что такая инициатива начала действовать во всех субъектах России, благодаря ей удалось выдать свыше 39 тысяч кредитов на 350 миллиардов рублей суммарно. Путин в качестве примера указал, что в 2022 году по сравнению с 2020-м число кредитов с поручительством для обрабатывающих производств выросло в семь раз, а для IT-компаний — в 46 раз.