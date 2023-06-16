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Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия

16 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI

Путин назвал атаки на Белгородскую область провокацией на мощные действия Москвы

Президент России заявил, что ВС РФ могут уничтожить любое здание в центре Киева, но не делает этого.
Сюжет
СВО

Владимир Путин считает, что атаки украинских войск на Белгородскую область и на Кремль являются попыткой спровоцировать Москву на серьёзные мощные действия.

Глава государства добавил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но есть причины, по которым это не делается.

Также Путин отметил, что использование ядерного оружия на Украине теоретически возможно, если возникнет угроза существования России, но сейчас такой необходимости нет.

Что говорил Путин о Белгородской области на встрече с военкорами
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#Евгений Грицков#Обстрелы#ДРГ#Петербургский экономический форум#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Владимир Путин
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