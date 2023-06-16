Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Владимир Путин считает, что атаки украинских войск на Белгородскую область и на Кремль являются попыткой спровоцировать Москву на серьёзные мощные действия.
Глава государства добавил, что России ничего не стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но есть причины, по которым это не делается.
Также Путин отметил, что использование ядерного оружия на Украине теоретически возможно, если возникнет угроза существования России, но сейчас такой необходимости нет.