«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что «Поезда здоровья» до сих пор продолжают обследовать эвакуированных из Шебекинского округа жителей, которые в настоящий момент размещены в ПВР. Так, врачи уже обследовали 500 человек, из них девять жителей пришлось госпитализировать.
Глава региона также извинился перед жителями сельских районов, которые ждали «Поезд здоровья», но из-за случившегося те не смогли приехать.
Хотел извиниться перед жителями сельских районов, которые ждали «Поезда здоровья» у себя, но мы были вынуждены перенаправить их работу. Я надеюсь, что вы понимаете, если есть срочная необходимость, к вам обязательно приедем и выполним свои обещания, проверим состояние вашего здоровья и, если есть необходимость, конечно, окажем медицинскую помощь. Сегодня утром это все, постараюсь, как всегда, рассказать о том, как проходит рабочий день.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области