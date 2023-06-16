«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что «Поезда здоровья» до сих пор продолжают обследовать эвакуированных из Шебекинского округа жителей, которые в настоящий момент размещены в ПВР. Так, врачи уже обследовали 500 человек, из них девять жителей пришлось госпитализировать.