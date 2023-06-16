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«Поезда здоровья» обследовали в ПВР порядка 500 белгородцев

16 июня 2023, 04:33
Фото: 1MI
Из них девять человек пришлось госпитализировать, сообщил глава региона.
Сюжет
Пвр

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что «Поезда здоровья» до сих пор продолжают обследовать эвакуированных из Шебекинского округа жителей, которые в настоящий момент размещены в ПВР. Так, врачи уже обследовали 500 человек, из них девять жителей пришлось госпитализировать.

Глава региона также извинился перед жителями сельских районов, которые ждали «Поезд здоровья», но из-за случившегося те не смогли приехать.

Хотел извиниться перед жителями сельских районов, которые ждали «Поезда здоровья» у себя, но мы были вынуждены перенаправить их работу. Я надеюсь, что вы понимаете, если есть срочная необходимость, к вам обязательно приедем и выполним свои обещания, проверим состояние вашего здоровья и, если есть необходимость, конечно, окажем медицинскую помощь. Сегодня утром это все, постараюсь, как всегда, рассказать о том, как проходит рабочий день.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обследование#Пвр#Пункты ПВР#Медицина#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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