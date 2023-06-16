Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
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Чтобы ознакомиться с графиком отключений, можно зайти на сайт министерства ЖКХ Белгородской области или на страницу «Квадра». Более подробно об этих ресурсах расскажем далее в статье. Кроме этого, получать актуальную информацию о жизни города местные жители могут также через портал «Госуслуги», каналы и чат-боты в «Телеграме» и приложениях управляющих компаний.
На этом сайте можно ознакомиться с последними новостями о деятельности коммунальной службы — АО «Квадра — Генерирующая компания» (АО «Квадра»). Для удобства поиска необходимой информации можно воспользоваться поисковой строкой в верхней части сайта на главной странице. Кроме этого, можно найти актуальные данные, отсортировав новости по событию, тематике, издателю и дате.
Так, например, последняя новость о гидроиспытаниях была опубликована 30 мая, сообщалось о возобновлении горячего водоснабжения в региональной столице — Белгороде.
На сайте АО «Квадра» можно уточнить, когда будет отключена вода по конкретному адресу. Для этого выберите в меню Белгородскую область и свой город (Белгород, Бобровы Дворы, Валуйки, Губкин, Лукьяновка, Никаноровка, Скородное, Троицкий). Далее введите адрес или выберите его в выпадающем списке. На сайте будет указано, в какие дни в вашем доме будет отсутствовать горячее водоснабжение.
Важно! Срок отключения в период плановых работ указывается включительно с даты начала работ до момента их окончания. Если работы были завершены, но водоснабжение отсутствует, рекомендуется обратиться в управляющую компанию.
Чтобы получить ответы на интересующие вопросы относительно водоснабжения, можно позвонить в приемную «Квадры» по телефонам 8 (4722) 24-64-59, 24- 64-40. Контактные данные (адрес и телефонные номера диспетчеров) представлены по ссылке.
В дополнение к этому можно также ознакомиться с режимом работы, адресом и телефоном приемной министерства коммунального хозяйства региона. Там же есть возможность заполнить форму и отправить обращение в областной департамент ЖКХ. Актуальные контактные данные представлены на официальном сайте ведомства.
Плановое отключение в Белгороде началось с 16 мая, о чем ранее сообщили в Белгородском филиале АО «Квадра».
Горячую воду отключат во всех регионах в период с мая по сентябрь. В среднем, горячее водоснабжение отсутствует в квартирах 10 — 14 суток. Это требуется, чтобы провести гидравлические испытания на тепловой сети и выявить возможные проблемные участки, провести их ремонт.
Данные мероприятия являются необходимыми, чтобы обеспечить стабильную работу теплосетей осенью и зимой. К сожалению, в настоящее время нет возможности обойтись без отключения сетей для осуществления ремонтных мероприятий.
Сложной подготовки перед плановыми отключениями воды для проведения ремонтно-профилактических работ не требуется. Однако желательно проверить состояние сантехнических узлов и при наличии повреждений труб вызвать специалиста из службы ЖКХ.
Чтобы не платить за кубометры горячей воды по счетчику, на время отключения желательно перекрыть отсекающий кран в квартире. Если индивидуальный прибор учета в квартире отсутствует и показатели потребления устанавливаются по нормативу, будет выполнен перерасчет за оплату услуг ЖКХ.
Самым популярным способом подогреть воду дома является установка электрического водонагревателя. Он бывает проточным и накопительным.
Каждый из приборов имеет свои преимущества и недостатки. Например, накопительные устройства имеют сравнительно высокую стоимость, но позволяют обеспечить высокий напор теплой воды. Проточные бойлеры считаются наиболее бюджетными, но не дают возможность обеспечить сильный напор воды. В связи с этим теплая вода может литься небольшой тонкой струей.
При отсутствии возможности установить бойлер можно подогреть воду на плите в кухонной утвари — ковше, кастрюле, чайнике. Выгоднее всего нагревать воду на газовой плите, так как электричество зачастую стоит дороже.
Если в квартире установлена газовая колонка, для нагрева воды можно воспользоваться ею. Именно в момент отключения ГВС она является незаменимой и позволяет жителям квартиры пользоваться теплой водой без значительных трат.