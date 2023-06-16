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Отключение горячей воды в Белгороде: график и адреса

16 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI
Отключение горячей воды в Белгороде: график и адреса
С приближением теплого времени года сотрудники ЖКХ начинают проведение плановых ремонтных работ в котельных и выполняют мероприятия по подготовке к отопительному сезону. В связи с этим в многоквартирных домах временно пропадает горячее водоснабжение. График отключения горячей воды в Белгороде предст

Как узнать дату отключения горячей воды для своего дома

Чтобы ознакомиться с графиком отключений, можно зайти на сайт министерства ЖКХ Белгородской области или на страницу «Квадра». Более подробно об этих ресурсах расскажем далее в статье. Кроме этого, получать актуальную информацию о жизни города местные жители могут также через портал «Госуслуги», каналы и чат-боты в «Телеграме» и приложениях управляющих компаний.

На сайте министерства ЖКХ Белгородской области

На этом сайте можно ознакомиться с последними новостями о деятельности коммунальной службы — АО «Квадра — Генерирующая компания» (АО «Квадра»). Для удобства поиска необходимой информации можно воспользоваться поисковой строкой в верхней части сайта на главной странице. Кроме этого, можно найти актуальные данные, отсортировав новости по событию, тематике, издателю и дате.

Так, например, последняя новость о гидроиспытаниях была опубликована 30 мая, сообщалось о возобновлении горячего водоснабжения в региональной столице — Белгороде.

На сайте компании «Квадра»

На сайте АО «Квадра» можно уточнить, когда будет отключена вода по конкретному адресу. Для этого выберите в меню Белгородскую область и свой город (Белгород, Бобровы Дворы, Валуйки, Губкин, Лукьяновка, Никаноровка, Скородное, Троицкий). Далее введите адрес или выберите его в выпадающем списке. На сайте будет указано, в какие дни в вашем доме будет отсутствовать горячее водоснабжение.

Важно! Срок отключения в период плановых работ указывается включительно с даты начала работ до момента их окончания. Если работы были завершены, но водоснабжение отсутствует, рекомендуется обратиться в управляющую компанию.

Как узнать дату отключения горячей воды для своего домаКак узнать дату отключения горячей воды для своего дома
Как узнать дату отключения горячей воды для своего дома
Фото: quadra.ru

Как узнать о графике отключения горячей воды по телефону

Чтобы получить ответы на интересующие вопросы относительно водоснабжения, можно позвонить в приемную «Квадры» по телефонам 8 (4722) 24-64-59, 24- 64-40. Контактные данные (адрес и телефонные номера диспетчеров) представлены по ссылке.

В дополнение к этому можно также ознакомиться с режимом работы, адресом и телефоном приемной министерства коммунального хозяйства региона. Там же есть возможность заполнить форму и отправить обращение в областной департамент ЖКХ. Актуальные контактные данные представлены на официальном сайте ведомства.

Даты отключения горячей воды по адресам

Плановое отключение в Белгороде началось с 16 мая, о чем ранее сообщили в Белгородском филиале АО «Квадра».

  • До 29 мая проводились работы в котельных «Западная», «Губкина 15», «Луч-1», «Луч-2», «Ватутина 22б».
  • До 5 июня работы проходили в котельных «Сокол», «СМР-2», «Журавлики».
  • С конца мая и до 13 июня включительно горячая вода отсутствовала у жителей центра, которые были подключены к котельным «Волчанская», «Тимирязева», «Михайловское шоссе».

Какие максимальные сроки планового отключения горячей воды в 2023 году

Горячую воду отключат во всех регионах в период с мая по сентябрь. В среднем, горячее водоснабжение отсутствует в квартирах 10 — 14 суток. Это требуется, чтобы провести гидравлические испытания на тепловой сети и выявить возможные проблемные участки, провести их ремонт.

Данные мероприятия являются необходимыми, чтобы обеспечить стабильную работу теплосетей осенью и зимой. К сожалению, в настоящее время нет возможности обойтись без отключения сетей для осуществления ремонтных мероприятий.

Какие максимальные сроки планового отключения горячей воды в 2023 годуКакие максимальные сроки планового отключения горячей воды в 2023 году
Какие максимальные сроки планового отключения горячей воды в 2023 году
Фото: 1MI

Рекомендации по подготовке к отключению горячей воды

Сложной подготовки перед плановыми отключениями воды для проведения ремонтно-профилактических работ не требуется. Однако желательно проверить состояние сантехнических узлов и при наличии повреждений труб вызвать специалиста из службы ЖКХ.

Чтобы не платить за кубометры горячей воды по счетчику, на время отключения желательно перекрыть отсекающий кран в квартире. Если индивидуальный прибор учета в квартире отсутствует и показатели потребления устанавливаются по нормативу, будет выполнен перерасчет за оплату услуг ЖКХ.

Как обеспечить себе доступ к горячей воде во время отключения

Самым популярным способом подогреть воду дома является установка электрического водонагревателя. Он бывает проточным и накопительным.

  1. При использовании проточного устройства холодная вода проходит через нагревательные элементы после открытия крана и становится теплее.
  2. Накопительные нагреватели работают иначе — вода собирается в специальный котел, где осуществляется ее нагрев.

Каждый из приборов имеет свои преимущества и недостатки. Например, накопительные устройства имеют сравнительно высокую стоимость, но позволяют обеспечить высокий напор теплой воды. Проточные бойлеры считаются наиболее бюджетными, но не дают возможность обеспечить сильный напор воды. В связи с этим теплая вода может литься небольшой тонкой струей.

При отсутствии возможности установить бойлер можно подогреть воду на плите в кухонной утвари — ковше, кастрюле, чайнике. Выгоднее всего нагревать воду на газовой плите, так как электричество зачастую стоит дороже.

Если в квартире установлена газовая колонка, для нагрева воды можно воспользоваться ею. Именно в момент отключения ГВС она является незаменимой и позволяет жителям квартиры пользоваться теплой водой без значительных трат.

Как обеспечить себе доступ к горячей воде во время отключенияКак обеспечить себе доступ к горячей воде во время отключения
Как обеспечить себе доступ к горячей воде во время отключения
Фото: 1MI
#Белгород#Горячая вода#Отключение воды
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