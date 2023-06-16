Чтобы ознакомиться с графиком отключений, можно зайти на сайт министерства ЖКХ Белгородской области или на страницу «Квадра». Более подробно об этих ресурсах расскажем далее в статье. Кроме этого, получать актуальную информацию о жизни города местные жители могут также через портал «Госуслуги», каналы и чат-боты в «Телеграме» и приложениях управляющих компаний.