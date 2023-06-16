На путепроводе на Студенческой в Белгороде частично открыли движение

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В Белгороде на улице Студенческой частично открыли движение на путепроводе. Ремонт здесь проводили поэтапно с 2022 года.
Работы планируется закончить на следующей неделе. Дорожникам осталось лишь восстановить разделительную полосу.
Ремонт путепровода провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На эти цели из федерального бюджета поступило 166,7 млн рублей.
Это первый капитальный ремонт путепровода с момента его открытия в 1976 году. Работы здесь проводили поэтапно, чтобы полностью не перекрывать движение.
В Белгороде ремонт проходит и на пересечениях проспектов Б. Хмельницкого и Белгородского, улиц Гагарина и Мичурина. В мэрии попросили автомобилистов набраться терпения, так как светофоры здесь пока работают в базовом режиме, а разметку и знаки ещё не привели в соответствие с проектом.