На путепроводе на Студенческой в Белгороде частично открыли движение

В Белгороде ремонт проходит и на пересечениях проспектов Б. Хмельницкого и Белгородского, улиц Гагарина и Мичурина. В мэрии попросили автомобилистов набраться терпения, так как светофоры здесь пока работают в базовом режиме, а разметку и знаки ещё не привели в соответствие с проектом.