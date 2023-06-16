КМСП представляет комплексные продукты для эффективной ВЭД

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что предложенные Корпорацией МСП новые инструменты особенно важны в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров. Приобретение оборудования на льготных условиях позволит предпринимателям уверенно инвестировать в расширение своего бизнеса. Кроме того, открытие счетов в валютах дружественных стран предоставит бизнесу возможность быстрого перехода на расчеты в национальных валютах.