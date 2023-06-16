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КМСП представляет комплексные продукты для эффективной ВЭД

16 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
В ходе ПМЭФ-2023 генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич объявил о запуске комплексной продуктовой линейки для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) через дочерние структуры — МСП Банк и «МСП Лизинг».

Исаевич подчеркнул, что санкции и нестабильность валютных курсов создали некоторые сложности для компаний МСП, включая дефицит оборудования. Однако предприниматели имеют возможность приобрести подержанное оборудование, пишет ria.ru.

В ответ на запрос предпринимателей МСП Банк в апреле запустил экспресс-кредит для приобретения оборудования, включая использованное зарубежное оборудование. По состоянию на данный момент, общая сумма заявок в банке составляет около 200 миллионов рублей.

Новое иностранное оборудование также доступно в лизинге через дочернюю структуру Корпорации МСП — «МСП Лизинг» — с льготной ставкой 8% на срок до семи лет. Компания также предлагает льготные условия расчетно-кассового обслуживания для предпринимателей, занимающихся ВЭД.

Исаевич подчеркнул, что наличие корреспондентских счетов МСП Банка позволяет бизнесу проводить расчеты в различных валютах, включая китайский юань, индийскую рупию, армянский драм, киргизский сом, казахстанский тенге, таджикский сомони и белорусский рубль, с контрагентами из Китая и стран Евразийского экономического союза в минимально сжатые сроки.

Президент «Опоры России» Александр Калинин отметил, что предложенные Корпорацией МСП новые инструменты особенно важны в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка российских товаров. Приобретение оборудования на льготных условиях позволит предпринимателям уверенно инвестировать в расширение своего бизнеса. Кроме того, открытие счетов в валютах дружественных стран предоставит бизнесу возможность быстрого перехода на расчеты в национальных валютах.

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