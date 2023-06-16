Какие ведомства чаще всего получали подарки от белгородских бизнесменов в 2022 году

В рамках социсследования специалисты выясняли, каким ведомствам бизнесменам чаще всего приходилось дарить подарки. 33,3% опрошенных отметили, что это органы по архитектуре и строительству. Ещё 22,2% респондентов указали на органы по охране природных ресурсов и окружающей среды, которые были лидерами по получению подарков и в прошлом году. А 21,4% указали на органы противопожарного надзора, МЧС.