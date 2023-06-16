Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Изображение материала

Какие ведомства чаще всего получали подарки от белгородских бизнесменов в 2022 году

16 июня 2023, 15:06
Фото: 1MI
Данные озвучило консалтинговое агентство социального мониторинга и массовых коммуникаций. Также специалисты назвали структуры, которые получали неформальные платежи и услуги имущественного характера от предпринимателей.
Сюжет
Взятка

В рамках социсследования специалисты выясняли, каким ведомствам бизнесменам чаще всего приходилось дарить подарки. 33,3% опрошенных отметили, что это органы по архитектуре и строительству. Ещё 22,2% респондентов указали на органы по охране природных ресурсов и окружающей среды, которые были лидерами по получению подарков и в прошлом году. А 21,4% указали на органы противопожарного надзора, МЧС.

Использование неформальных платежей в этот раз респонденты чаще отметили в отношении ФАС России (14,3%), полиции, органов внутренних дел (9,5%). Сумма платежа варьировалась от 30 000 (судебные органы) до 50 000 рублей (органы противопожарного надзора, МЧС).

Оказание неформальных услуг имущественного характера упоминалось чаще относительно органов по реализации государственной (муниципальной) политики в сфере торговли, питания и услуг (36,4%), прокуратуры (25%) и органов, занимающихся вопросами предоставления земельных участков (23,5%).

Белгородцы стали реже решать вопросы с призывом на военную службу с помощью взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области средняя «бытовая» взятка выросла на 11 тысяч рублейЭкс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взяткахНа комбинате КМАруда чиновнице дали взятку ноутбуками и кофемашиной
#Взятка#Платежи#Подарки#Ведомства#Исследование#Опрос#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья
Сегодня, 15:16
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01