Какие ведомства чаще всего получали подарки от белгородских бизнесменов в 2022 году

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В рамках социсследования специалисты выясняли, каким ведомствам бизнесменам чаще всего приходилось дарить подарки. 33,3% опрошенных отметили, что это органы по архитектуре и строительству. Ещё 22,2% респондентов указали на органы по охране природных ресурсов и окружающей среды, которые были лидерами по получению подарков и в прошлом году. А 21,4% указали на органы противопожарного надзора, МЧС.
Использование неформальных платежей в этот раз респонденты чаще отметили в отношении ФАС России (14,3%), полиции, органов внутренних дел (9,5%). Сумма платежа варьировалась от 30 000 (судебные органы) до 50 000 рублей (органы противопожарного надзора, МЧС).
Оказание неформальных услуг имущественного характера упоминалось чаще относительно органов по реализации государственной (муниципальной) политики в сфере торговли, питания и услуг (36,4%), прокуратуры (25%) и органов, занимающихся вопросами предоставления земельных участков (23,5%).