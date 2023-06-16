Как выбрать солнечную батарею: четыре важных критерия

Это обещание производителя или продавца о том, что они возместят вам стоимость или заменят солнечную батарею в случае ее поломки или ухудшения качества. Она может быть разделена на два вида: изготовление и производительность. Гарантия на изготовление означает, что солнечная батарея будет работать без дефектов в течение определенного срока, обычно от 5 до 10 лет. Гарантия на производительность означает, что она будет сохранять определенный уровень мощности в течение определенного срока, обычно от 20 до 25 лет. Чем дольше и лучше гарантия, тем больше доверия вы можете иметь к солнечной батарее.