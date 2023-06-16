Исследование АНО «Диалог» показало поддержку местных брендов со стороны россиян

Герман Греф, президент ПАО «Сбербанк России», рассказал, почему среди 50 топовых брендов всего девять российских. Он заявил, что политике брендов нужно уделять большее внимание в системе образования. Помимо этого, бренд необходимо интегрировать в жизнь организации и не жалеть средств на его развитие.