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Исследование АНО «Диалог» показало поддержку местных брендов со стороны россиян

16 июня 2023, 17:23
Фото: АНО «Диалог»
В рамках сессии ПМЭФ под названием «Отечественные бренды: новые возможности для роста» были приведены результаты исследования, которое выявило отношение граждан к российским брендам.

Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщил, что 77% жителей РФ поддерживают развитие российских брендов, а не возвращение зарубежных. Об этом сообщает udm-info.ru.

Из результатов социологического исследования следует, что наиболее популярными брендами в цифровой сфере являются «Яндекс», «Госуслуги» и VK. В автомобильной отрасли лидерами признаны РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ, а в банковской — Сбер.

Герман Греф, президент ПАО «Сбербанк России», рассказал, почему среди 50 топовых брендов всего девять российских. Он заявил, что политике брендов нужно уделять большее внимание в системе образования. Помимо этого, бренд необходимо интегрировать в жизнь организации и не жалеть средств на его развитие.

По словам Владимира Табака, 46% опрошенных граждан не видят разницы между российскими брендами и их зарубежными аналогами, а более 50% считают уход зарубежных компаний из России позитивным явлением для экономики страны и относятся к этому спокойно.

Одним из позитивных факторов ухода зарубежных конкурентов стали новые возможности для отечественного бизнеса. Участники сессии пришли к выводу, что для развития российского бизнеса необходимо создавать сильные местные бренды, грамотно продвигать их и позиционировать продукт, чтобы обеспечить ему достойное место в потребительской корзине россиян.

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