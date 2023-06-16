Исследование АНО «Диалог» показало поддержку местных брендов со стороны россиян

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак сообщил, что 77% жителей РФ поддерживают развитие российских брендов, а не возвращение зарубежных. Об этом сообщает udm-info.ru.
Из результатов социологического исследования следует, что наиболее популярными брендами в цифровой сфере являются «Яндекс», «Госуслуги» и VK. В автомобильной отрасли лидерами признаны РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ, а в банковской — Сбер.
Герман Греф, президент ПАО «Сбербанк России», рассказал, почему среди 50 топовых брендов всего девять российских. Он заявил, что политике брендов нужно уделять большее внимание в системе образования. Помимо этого, бренд необходимо интегрировать в жизнь организации и не жалеть средств на его развитие.
По словам Владимира Табака, 46% опрошенных граждан не видят разницы между российскими брендами и их зарубежными аналогами, а более 50% считают уход зарубежных компаний из России позитивным явлением для экономики страны и относятся к этому спокойно.
Одним из позитивных факторов ухода зарубежных конкурентов стали новые возможности для отечественного бизнеса. Участники сессии пришли к выводу, что для развития российского бизнеса необходимо создавать сильные местные бренды, грамотно продвигать их и позиционировать продукт, чтобы обеспечить ему достойное место в потребительской корзине россиян.