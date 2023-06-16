Глава РЭО и ректор Финансового университета подписали соглашение о сотрудничестве

РЭО окажет помощь в организации стажировок и трудоустройства студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь предоставит поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников РЭО по интересующим их направлениям.