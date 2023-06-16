Глава РЭО и ректор Финансового университета подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Документ был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором Финансового университета Станиславом Прокофьевым во время проведения XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает gorod55.ru.
Глава РЭО отметил, что ключевым направлением работы в формировании экономики замкнутого цикла является подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы обращения с отходами.
РЭО на базе учебных заведений будет осуществлять подготовку кадров, повышение квалификации своих сотрудников, а также компания намерена проводить стажировки для студентов и участвовать в совместных образовательных мероприятиях.
«Мы будем продолжать эту работу в рамках сотрудничества с Финансовым университетом и уверены в плодотворном взаимодействии с этим учебным заведением», — отметил Буцаев.
В рамках соглашения РЭО и Финансовый университет сотрудничают в разработке программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, программ развития проектной деятельности студентов, а также научно-исследовательских проектов.
Специалисты РЭО будут разбирать бизнес-кейсы, проводить мастер-классы, тренинги, деловые игры и другие мероприятия для студентов и выпускников Финансового университета.
РЭО окажет помощь в организации стажировок и трудоустройства студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь предоставит поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников РЭО по интересующим их направлениям.