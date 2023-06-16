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Глава РЭО и ректор Финансового университета подписали соглашение о сотрудничестве

16 июня 2023, 14:53
Российский экологический оператор (РЭО) и Финансовый университет при Правительстве РФ заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на подготовку кадров для экономики замкнутого цикла, разработку учебных программ, повышение квалификации, переподготовку и стажировку.

Документ был подписан генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым и ректором Финансового университета Станиславом Прокофьевым во время проведения XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает gorod55.ru.

Глава РЭО отметил, что ключевым направлением работы в формировании экономики замкнутого цикла является подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы обращения с отходами.

РЭО на базе учебных заведений будет осуществлять подготовку кадров, повышение квалификации своих сотрудников, а также компания намерена проводить стажировки для студентов и участвовать в совместных образовательных мероприятиях.

«Мы будем продолжать эту работу в рамках сотрудничества с Финансовым университетом и уверены в плодотворном взаимодействии с этим учебным заведением», — отметил Буцаев.

В рамках соглашения РЭО и Финансовый университет сотрудничают в разработке программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, программ развития проектной деятельности студентов, а также научно-исследовательских проектов.

Специалисты РЭО будут разбирать бизнес-кейсы, проводить мастер-классы, тренинги, деловые игры и другие мероприятия для студентов и выпускников Финансового университета.

РЭО окажет помощь в организации стажировок и трудоустройства студентов и выпускников в свои подразделения. Финансовый университет в свою очередь предоставит поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке сотрудников РЭО по интересующим их направлениям.

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