Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать

Также прививку от кори не стоит делать при острых заболеваниях, сопровождающихся температурой. Нежелательно делать беременным женщинам, это может спровоцировать выкидыш, и людям с серьёзными нарушениями в иммунной системе. Аллергикам желательно проконсультироваться с врачом аллергологом-иммуннологом, сдать кровь на общий иммуноглобулин Е — этот анализ показывает, насколько человек восприимчив к аллергическим реакциям, и анализ крови на антитела класса G к вирусу кори, чтобы убедиться, что прививка от кори точно не повредит.