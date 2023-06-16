Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать

Posted Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
Врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Цыганков рассказал, как уберечь себя от кори и кому нужна прививка от заболевания.
Прививку от кори изобрели в 60-х годах прошлого века. Тогда и началась массовая вакцинация населения. Однако, в 90-х годах в России произошёл некий упадок, обусловленный антипрививочными настроениями, активной миграцией населения и простой неосведомлённостью граждан. В результате на сегодняшний день сформировалась иммунная прослойка людей, которые восприимчивы к заболеванию.
В состав вакцины входит ослабленный коревой вирус, фрагменты яичного белка. Её производят в виде высушенного препарата, который необходимо смешать с растворителем перед введением подкожно или внутримышечно.
Стоит отметить, что препаратов для лечения кори не существует. Можно лишь ослабить симптомы и сформировать иммунитет путём вакцинации,
— объяснил специалист.
В случае заболевания непривитым людям старше одного года производят экстренную вакцинопрофилактику. Если есть серьёзные противопоказания, вводится противокоревой иммуноглобулин.
Людям в возрасте от 35 до 50 лет показана двукратная вакцинация с интервалом не менее двух месяцев. В группу риска попадают: медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, организаций торговли и транспорта, социальной сферы, служащие госорганов, пунктов пропусков, вахтовики. То есть граждане, имеющие непосредственный и постоянный контакт с людьми.
Прививка действительна в течение 20 лет. Первую вакцину ставят ребёнку в 12 месяцев, потом — в 6 лет. Если отсутствует информация о прививке в шестилетнем возрасте, то можно произвести вакцинопрофилактику с 7 до 17 лет. Если произошёл контакт с больным корью, необходимо привиться в первые 72 часа.
Вакцина давно себя зарекомендовала, она проверена временем и содержит ослабленный вирус. Бояться её точно не стоит. Гораздо большие опасения вызывают осложнения, которые можно получить в результате заболевания - вплоть до воспаления мозговых оболочек, энцефалита, пневмонии, гепатита и слепоты.
Также прививку от кори не стоит делать при острых заболеваниях, сопровождающихся температурой. Нежелательно делать беременным женщинам, это может спровоцировать выкидыш, и людям с серьёзными нарушениями в иммунной системе. Аллергикам желательно проконсультироваться с врачом аллергологом-иммуннологом, сдать кровь на общий иммуноглобулин Е — этот анализ показывает, насколько человек восприимчив к аллергическим реакциям, и анализ крови на антитела класса G к вирусу кори, чтобы убедиться, что прививка от кори точно не повредит.
Побочные реакции на прививку от кори возникают редко. Возможно повышение температуры, покраснения, ринит, кашель, небольшая сыпь, обострение хронических заболеваний. Могут быть аллергические реакции на компоненты вакцины.
И отечественные, и зарубежные вакцины воспринимаются одинаково хорошо. Наша задача — создать новую иммунную прослойку, чтобы корь не передалась от одного человека к другому, и проинформировать население о безопасности вакцинации,
— отметил эксперт.
Ранее в Белгородской области впервые за долгое время были выявлены случаи заболевания корью. Всего заразилось шесть белгородцев, пять из которых — дети. Выяснилось, что все случаи заболевания — привозные. Люди были в других регионах — в Ингушетии, Московской и Курской областях. Два пациента выздоровели, четыре человека на конец мая ещё получали лечение.