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Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать

16 июня 2023, 08:01
Фото: 1MI

Белгородский врач рассказал, почему не нужно бояться прививки от кори

Почти забытая болезнь, корь, вновь на слуху. Журналист Бел.Ру пообщалась со специалистом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и узнала, какой состав имеет вакцина от кори, насколько она безопасна и кому рекомендована вакцинация уже во взрослом возрасте.

Врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Цыганков рассказал, как уберечь себя от кори и кому нужна прививка от заболевания.

Прививку от кори изобрели в 60-х годах прошлого века. Тогда и началась массовая вакцинация населения. Однако, в 90-х годах в России произошёл некий упадок, обусловленный антипрививочными настроениями, активной миграцией населения и простой неосведомлённостью граждан. В результате на сегодняшний день сформировалась иммунная прослойка людей, которые восприимчивы к заболеванию.

В состав вакцины входит ослабленный коревой вирус, фрагменты яичного белка. Её производят в виде высушенного препарата, который необходимо смешать с растворителем перед введением подкожно или внутримышечно.

Стоит отметить, что препаратов для лечения кори не существует. Можно лишь ослабить симптомы и сформировать иммунитет путём вакцинации,

— объяснил специалист.

В случае заболевания непривитым людям старше одного года производят экстренную вакцинопрофилактику. Если есть серьёзные противопоказания, вводится противокоревой иммуноглобулин.

Фото: 1MI

Людям в возрасте от 35 до 50 лет показана двукратная вакцинация с интервалом не менее двух месяцев. В группу риска попадают: медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, организаций торговли и транспорта, социальной сферы, служащие госорганов, пунктов пропусков, вахтовики. То есть граждане, имеющие непосредственный и постоянный контакт с людьми.

Прививка действительна в течение 20 лет. Первую вакцину ставят ребёнку в 12 месяцев, потом — в 6 лет. Если отсутствует информация о прививке в шестилетнем возрасте, то можно произвести вакцинопрофилактику с 7 до 17 лет. Если произошёл контакт с больным корью, необходимо привиться в первые 72 часа.

Вакцина давно себя зарекомендовала, она проверена временем и содержит ослабленный вирус. Бояться её точно не стоит. Гораздо большие опасения вызывают осложнения, которые можно получить в результате заболевания - вплоть до воспаления мозговых оболочек, энцефалита, пневмонии, гепатита и слепоты.

Также прививку от кори не стоит делать при острых заболеваниях, сопровождающихся температурой. Нежелательно делать беременным женщинам, это может спровоцировать выкидыш, и людям с серьёзными нарушениями в иммунной системе. Аллергикам желательно проконсультироваться с врачом аллергологом-иммуннологом, сдать кровь на общий иммуноглобулин Е — этот анализ показывает, насколько человек восприимчив к аллергическим реакциям, и анализ крови на антитела класса G к вирусу кори, чтобы убедиться, что прививка от кори точно не повредит.

Фото: 1MI

Побочные реакции на прививку от кори возникают редко. Возможно повышение температуры, покраснения, ринит, кашель, небольшая сыпь, обострение хронических заболеваний. Могут быть аллергические реакции на компоненты вакцины.

И отечественные, и зарубежные вакцины воспринимаются одинаково хорошо. Наша задача — создать новую иммунную прослойку, чтобы корь не передалась от одного человека к другому, и проинформировать население о безопасности вакцинации,

— отметил эксперт.

Ранее в Белгородской области впервые за долгое время были выявлены случаи заболевания корью. Всего заразилось шесть белгородцев, пять из которых — дети. Выяснилось, что все случаи заболевания — привозные. Люди были в других регионах — в Ингушетии, Московской и Курской областях. Два пациента выздоровели, четыре человека на конец мая ещё получали лечение.

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#Таисия Некрасова#Корь#Белгородская область#Белгород#Эксклюзив#Вакцинация#Общество
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