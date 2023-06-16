Два белгородских вуза вошли в топ-100 лучших в России

НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Белгородский национальный исследовательский университет оказался на 39-м месте. Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова занял 65-е место.