Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Изображение материала

Два белгородских вуза вошли в топ-100 лучших в России

16 июня 2023, 13:42
Фото: 1MI
НИУ «БелГУ» стал 38-м среди российских вузов в рейтинге RAEX. БГТУ им. Шухова занял 57-е место.
Сюжет
Рейтинг

НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Белгородский национальный исследовательский университет оказался на 39-м месте. Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова занял 65-е место.

Согласно данным рейтинга, рейтинговый балл у БелГУ составил 2,7910. Балл технологического университета равняется 2,4113.

Ранее белгородские вузы в списке занимали 38-е и 57-е места соответственно.

Первое место рейтинга среди российских вузов занимает МГУ им. Ломоносова. Вторым стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет.

БелГУ ведёт подготовку российских авторов научных публикаций в современных условиях
Узнать подробнее
Читайте также:
БГТУ имени Шухова вошёл в топ-20 вузов РоссииВ НИУ «БелГУ» представили нового исполняющего обязанности ректораРектор «БелГУ» доложил о реализации программы «Приоритет — 2030» в условиях СВО
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Рейтинг#Образование#Вуз#Бгту#БелГУ
Подпишитесь
Дождь из булыжников: в центре Белгорода с крыши дома на прохожих падают камни
Сегодня, 13:12
Путин: Атаки на Белгородскую область и Кремль — провокация Москвы на мощные действия
Сегодня, 14:54
В Белгороде начали выдавать 9-килограммовые продуктовые наборы жителям приграничья
Сегодня, 15:16
Пять белгородцев поменяли паспорта в связи со сменой пола
Сегодня, 13:57
В ЦМИ Белгорода не отказывались выдавать матрасы переселенцам
Сегодня, 14:04
Эксперт: бояться прививки от кори не стоит, гораздо хуже её не сделать
Сегодня, 08:01