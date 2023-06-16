Два белгородских вуза вошли в топ-100 лучших в России

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
НИУ «БелГУ» и БГТУ им. Шухова вошли в рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Белгородский национальный исследовательский университет оказался на 39-м месте. Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова занял 65-е место.
Согласно данным рейтинга, рейтинговый балл у БелГУ составил 2,7910. Балл технологического университета равняется 2,4113.
Ранее белгородские вузы в списке занимали 38-е и 57-е места соответственно.
Первое место рейтинга среди российских вузов занимает МГУ им. Ломоносова. Вторым стал Московский физико-технический институт (МФТИ). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербургский государственный университет.