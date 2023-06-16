Детей беженцев с Украины научат русскому языку в Белгороде с помощью проекта за 2 млн

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Белгороде запланировали реализацию проекта «Учим русский!», направленного на социально-образовательную адаптацию в новой языковой, культурной и социальной среде детей переселенцев с территории Украины. Сроки реализации — с 1 июля 2023 по 31 мая 2024 года.
От Фонда президентских грантов на реализацию проекта выделят почти 1 млн рублей. Общая сумма расходов на мероприятия составила 2,2 млн рублей.
Авторы инициативы — АНО «Деловые женщины Белогорья». Планируется помочь детям в возрасте 8-12 лет из семей переселенцев адаптироваться в обществе через обучение русскому языку.
Программа предусматривает формирование навыков и знаний языка согласно школьной программе, обучение русскому разговорному языку на бытовом уровне, а также «воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности не только к своей семье, но и к сообществу детей и взрослых».