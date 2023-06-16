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Детей беженцев с Украины научат русскому языку в Белгороде с помощью проекта за 2 млн

16 июня 2023, 13:26
Фото: 1MI
Образовательный проект «Учим русский!» направлен на социально-образовательную адаптацию в новой языковой, культурной и социальной среде. Как один из победителей от Белгородской области проект получит от Фонда президентских грантов почти 1 млн рублей.

В Белгороде запланировали реализацию проекта «Учим русский!», направленного на социально-образовательную адаптацию в новой языковой, культурной и социальной среде детей переселенцев с территории Украины. Сроки реализации — с 1 июля 2023 по 31 мая 2024 года.

От Фонда президентских грантов на реализацию проекта выделят почти 1 млн рублей. Общая сумма расходов на мероприятия составила 2,2 млн рублей.

Авторы инициативы — АНО «Деловые женщины Белогорья». Планируется помочь детям в возрасте 8-12 лет из семей переселенцев адаптироваться в обществе через обучение русскому языку.

Программа предусматривает формирование навыков и знаний языка согласно школьной программе, обучение русскому разговорному языку на бытовом уровне, а также «воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности не только к своей семье, но и к сообществу детей и взрослых».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Гранты#Президентские гранты#Общество#Переселенцы#Русский язык#Беженцы
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